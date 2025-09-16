Se declara un nuevo incendio en el PTR López Soriano de Zaragoza, el séptimo en cinco meses

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de Zaragoza trabajan para sofocar un incendio declarado este martes en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio rural de La Cartuja Baja, que es ya el séptimo en los últimos cinco meses en este polígono industrial.

El aviso ha llegado a las 16.55 horas y el fuego se ha producido en el exterior, en una superficie de 40 metros cuadrados al aire libre situada dentro del recinto del Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano, ha informado el Ayuntamiento.

El incendio ha provocado una gran columna de humo, visible desde diferentes puntos de la ciudad, si bien ahora mismo está delimitado sin riesgo de que se extienda o afecte a otros lugares.

Hasta el lugar del siniestro, se han desplazado vehículos de los parques 1 y 3 de Bomberos de Zaragoza, entre ellos una bomba urbana ligera, una bomba nodriza, una bomba pesada, una autoescala, dos autobombas y una ambulancia.