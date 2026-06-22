Declarado un incendio forestal en Ayerbe (Huesca), donde se desplazan varias brigadas y medios aéreos

Declarado un incendio forestal en Ayerbe (Huesca). - INFOAR

AYERBE (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, Infoar, ha informado de que se ha declarado un incendio este lunes en el término municipal oscense de Ayerbe, que ha obligado a desplazar a la zona varias brigadas terrestres, así como medios aéreos.

El incendio se ha declarado a las 13.35 horas de este lunes, 22 de junio, han confirmado desde Infoar.

El Gobierno autonómico ha trasladado hasta Ayerbe la Brigada Helitransportada de Bailo, un helicóptero, dos brigadas terrestres y una autobomba. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha desplazado un helicóptero bombardero con base en el municipio de Plasencia del Monte.

Infoar mantiene para este lunes la alerta roja por peligro de incendios forestales en prácticamente toda la Comunidad --a excepción de algunas zonas altas del Pirineo y de la Comarca zaragozana de Calatayud--.

En el nivel rojo, está prohibido encender fuego en espacios abiertos, la utilización de maquinaria y equipos que puedan producir deflagración, chispas o descargas eléctricas a menos de 400 metros de las áreas rurales o el uso de material pirotécnico.