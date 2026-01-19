Delegación del Gobierno en Aragón traslada sus condolencias por el accidente de Adamuz y convoca un minuto de silencio

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha trasladado sus condolencias a las familias del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y ha cancelado su agenda de este lunes. Además, la institución ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la puerta de la Delegación, en la plaza del Pilar.

"Mis sinceras condolencias para las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón les enviamos todo nuestro afecto y cancelamos la agenda de hoy en señal de duelo y respeto", ha escrito Beltrán en la red social X.