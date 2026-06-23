La Delegación del Gobierno cuelga la bandera del Orgullo LGTBI+: "España ha sido valiente en la conquista de derechos"

La Delegación del Gobierno en Aragón cuelga la bandera arcoíris por el Orgullo LGTBI+. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha reivindicado este martes, tras colgar la bandera arcoíris con motivo del Orgullo LGTBI+, que "de la mano del PSOE, España ha sido valiente y pionera en la conquista de derechos y lo es también en su defensa".

Beltrán ha estado acompañado en el acto de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y de representantes de la Asamblea 28-J y de la asociación Nicaragua Libre, han informado desde la Delegación del Gobierno. También se ha colgado la bandera en apoyo al colectivo LGTBI+ en la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

El delegado ha explicado que "con los colores de esta bandera se reivindican todos los avances conseguidos en la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas" y ha destacado el trabajo realizado a lo largo de todo el año por las distintas entidades sociales. "Todas ellas siempre encontrarán a este Gobierno a su lado", ha recalcado.

Ha añadido que "la sociedad abierta y tolerante en la que vivimos es el resultado de años de políticas públicas progresistas y de unos gobiernos que han actuado desde el convencimiento más profundo de la defensa de los Derechos Humanos", pero que esta sociedad no es algo "inquebrantable", sino que su fortaleza depende "del compromiso de todos": "Es nuestra responsabilidad construirla y preservarla cada día".

"Estamos para defender que tenemos que ser visibles en todos los espacios: en la calle, en las instituciones... En cualquier espacio público. Porque ya van veinte años del matrimonio igualitario, casi cincuenta de las primeras revoluciones LGTB para defender todos nuestros derechos. Y por eso es tan importante mostrarnos visibles y celebrar este 28J en las calles", ha expresado Rita Loren, de la Asamblea 28-J Zaragoza, quien ha lanzado también una advertencia: "No vamos a permitir que nos quiten todo lo que ya hemos logrado y vamos a conseguir más con la colaboración entre todas las personas de todos los ámbitos y de todas las partes del mundo".

LGTBIFOBIA Y REPRESIÓN EN NICARAGUA

Como representantes de la asociación Nicaragua Libre han participado en el acto Wilmer Benavides y Slicht Villachica. Ambos son periodistas y se han visto obligados a abandonar su país por la persecución y represión del actual gobierno tanto por su profesión como por su orientación.

En el caso de Wilmer, llegó a España en abril de 2022 y lleva año y medio viviendo en Zaragoza como asilado político. Vino a la capital aragonesa porque allí tiene varios familiares y porque es la ciudad con la comunidad nicaragüense más grande del país.

Ha explicado que en el país centroamericano la situación ha ido a peor en los últimos años: "Estamos totalmente desprotegidos. No existe una política de Estado de protección o de igualdad de derechos. Desde 2018 no se puede manifestar ningún tipo de colectivo en las calles.

A ello ha sumado las agresiones y crímenes de odio que se cometen, sobre todo, hacia las mujeres trans: "Desde que llegué a España me siento seguro, algo que no podía sentir en Nicaragua. Aquí se reconocen nuestros derechos, entre ellos el del Matrimonio Igualitario, que sigue sin estar en muchos países".

Slicht lleva menos tiempo en España, sólo un año y cuatro meses, y está esperando la resolución de su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno central.

En su caso, España también ha supuesto una oportunidad para ser ella misma ya que "en Nicaragua hay un mayor estigma hacia la homosexualidad, más aún para las personas que nos expresamos de una forma más femenina".

Sin embargo, en España ha tomado la decisión de hacer la transición, puede actuar "de manera más libre" y no ha tenido "ningún problema" por cómo es o cómo se viste, además de que en el trabajo conocen su elección de género "y la aceptan".

Asimismo, el hecho de haber vivido la realidad de ambos países le permite ver "la delgada línea que separa la defensa de nuestros derechos y el ataque homófobo latente que existe", con lo que es responsabilidad de los gobiernos velar por la garantía de los Derechos Humanos, en lo que el Gobierno de España es "punta de lanza" en Europa.

"NO DAREMOS UN PASO ATRÁS NI PARA COGER IMPULSO"

Por su parte, Beltrán ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos y responsables políticos en la preservación y construcción de una sociedad en la que nadie pueda ser discriminado o discriminada por su orientación sexual o su identidad de género.

"Es nuestro deber como ciudadanos, y también como representantes públicos, no solo no promover discursos de odio e ideas homófobos y excluyentes sino también frenarlas en todos aquellos que insisten en retroceder a otros tiempos más oscuros y tristes de nuestra historia. En cuestiones de derechos y libertades no daremos un paso atrás ni para coger impulso", ha remarcado.

El delegado ha lamentado también que haya cargos e instituciones que en sus discursos insistan en que "gobiernan para todos y todas", pero luego, en la práctica, "bien por omisión o bien por complicidad" demuestran lo contrario.

"Los derechos no son cosa de un día ni de una foto. Hay que creérselos, sentirlos; estar convencido de ellos y defenderlos sin fisuras ni titubeos. Lo contrario vemos como tiene también su reflejo y sus consecuencias en las calles", ha reiterado.

Ha puesto como ejemplo los casos de Wilmer y Slicht, que muestran cómo el sistema de protección internacional o el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que está a punto de concluir son "una oportunidad para que las personas puedan construir un proyecto de vida real siendo quienes son de verdad y contribuir a la vez al futuro de nuestro país".

TELÉFONO 028: SERVICIO ARCOÍRIS

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, presta el Servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata especializada frente a todas las formas de violencia por LGTBIfobia en el número 028.

Es gratuito, confidencial y está operativo 24 horas al día, los 365 días del año. La atención se realiza en los siguientes idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés. También se garantiza la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o del habla.