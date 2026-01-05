El delegado del Gobierno en Aragón pide precaución en la carretera ante el desplome de las temperaturas

El jefe provincial de Tráfico, José Antonio Mérida, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, este lunes en el centro de gestión del tráfico de Zaragoza. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Francis no ha provocado afectaciones graves en las carreteras aragonesas, pero ha dejado un ambiente gélido en la Comunidad con temperaturas que este martes pueden bajar hasta los -10 grados, por lo que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán ha llamado a extremar la precaución en el final de la operación especial de tráfico de Navidad.

La previsión inicial de nieves en cotas bajas a causa de este frente ha ido disminuyendo con el paso de las horas y desde las 12.00 horas ya no hay ningún aviso activo para la jornada de hoy en la comunidad. "Eso no quita para que hayamos tenido que activar el Plan de Vialidad Invernal", ha advertido el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán a los medios de comunicación desde el centro de control de la DGT.

"Alrededor de las once de la noche se produjeron los primeros embolsamientos de camiones en la A-2, en Arcos de Jalón y Medinaceli, en la zona fronteriza entre las provincias de Zaragoza y Soria", ha detallado. Unas retenciones por motivos de seguridad que se ha alargado durante la madrugada.

"Se ha activado ese plan en todas las zonas donde ha sido necesario mantener las vías limpias de manera que, salvo las afectaciones que ha supuesto limitar el paso de vehículos pesados y algunos avisos de carácter amarillos para tener especial precaución, ahora mismo en todas las carreteras del estado en Aragón se circula con normalidad, aunque siempre con las llamadas a la precaución", ha insistido el delegado.

Porque a la vez que la borrasca Francis deja la comunidad, llega una masa de aire de origen ártico que dejará en la comunidad una bajada generalizada de las temperaturas.

Para este martes 6 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activo el aviso naranja por temperatura mínima de hasta -10 grados centígrados en el Pirineo oscense y avisos amarillos de mínimas de -6 grados centígrados en buena parte de la provincia de Teruel (Albarracín, Jiloca, Gúdar-Maestrazgo) y de -4 grados en el centro y sur de la provincia de Huesca.

"El objetivo final tiene que ser el hacer los desplazamientos con la mayor seguridad posible y, sobre todo, en estas fechas acabar bien la campaña de Navidad y que la llegada de los Reyes Magos a todos los hogares aragoneses se haga con normalidad", ha resaltado Beltrán.

Una precaución y atención a las condiciones meteorológicas que Beltrán ha hecho extensible a cualquier actividad de ocio o deporte en la nieve, tras los tráficos accidentes registrados en los últimos días en la montaña.

Por todo ello, el delegado ha recordado que los ciudadanos pueden consultar los avisos en vigor tanto en la web como en la app de la AEMET así como el estado de las carreteras en la web de la DGT en caso de que se vaya a viajar. Más aún teniendo en cuenta que nos encontramos en la tercera y última fase de la operación especial de tráfico de Navidad. Solo entre el 2 y el 6 de enero, la previsión es que se registren más de 495.000 desplazamientos en las carreteras aragonesas.

CERCA DE 150 QUITANIEVES ACTIVAS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene activas en Aragón 148 quitanieves y 22.170 toneladas de fundentes durante la campaña de vialidad invernal 2025-2026.

En concreto, son 142 quitanieves de empuje (las equipadas con cuñas que permiten desplazar la nieve acumulada hacia los laterales de la calzada), de las cuales 70 están en la provincia de Zaragoza, 35 en la de Huesca y 37, en Teruel. Otras seis son quitanieves dinámicas (turbinas), que son especialmente eficaces para hacer frente a grandes acumulaciones de nieve en puertos de montaña y zonas de alta cota; 4 están en la provincia de Huesca y 2, en la de Teruel.

Respecto a los fundentes, se guardan en 30 almacenes y 78 silos distribuidos por todo el territorio y también se cuenta con 40 depósitos de salmuera con capacidad para 1.320.000 litros. Además de 101 estaciones meteorológicas para que la red de carreteras del Estado en Aragón se encuentre en todo momento en las mejores condiciones de circulación y seguridad ante la presencia de nieve o hielo.