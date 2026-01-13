El delegado del Gobierno en Aragón reconoce "la pericia y esfuerzo" de la Guardia Civil de Montaña en el Pirineo

Visita del delegado del Gobierno en Aragón a la base del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Huesca. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

HUESCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, junto al general jefe de la Zona de Aragón, Antonio Orantos, ha trasladado su reconocimiento "por la pericia y extraordinario esfuerzo" a los integrantes de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y a sus guías caninos, así como a la Unidad Aérea, por las últimas actuaciones llevadas a cabo en el Pirineo oscense.

En un encuentro celebrado en la base del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Huesca este martes, Beltrán ha subrayado la actuación de estos efectivos durante sus últimas intervenciones, entre las que destacan los aludes acaecidos el 29 de diciembre en Panticosa y el 31 de diciembre en el valle de Bielsa.

La Guardia Civil de Montaña ha continuado actuando a lo largo de los últimos días, con intervenciones como el rescate nocturno de un senderista en Torla-Ordesa este pasado sábado, 10 de enero, en plena borrasca Goretti.

En este sentido, Fernando Beltrán ha destacado que "la labor del GREIM es especialmente complicada en temporada invernal, aunque los accidentes de montaña se están produciendo en todas las estaciones del año", por lo que ha llamado a "seguir con atención los partes meteorológicos de la AEMET y mantener la prudencia en las actividades al aire libre".

Finalmente, el delegado del Gobierno en Aragón les ha animado a continuar con una tarea "que salva vidas y da tranquilidad a quienes visitan nuestras montañas".