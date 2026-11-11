Desalojadas cuatro viviendas, una de ellas un narcopiso, en el barrio de Las Delicias

1132927.1.260.149.20261111131650 Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en la mañana de este miércoles un dispositivo de desalojo en un edificio, situado en el número 6 de la calle Don Pedro de Luna, en el barrio zaragozano de Las Delicias. Una de las viviendas desalojadas estaba siendo utilizada presuntamente como punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes, conocido como narcopiso.

La actuación ha afectado a cuatro viviendas y dos locales, encontrándose todavía seis personas en el interior del inmueble en el momento de la intervención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Durante el dispositivo se ha procedido a la detención de un hombre por un presunto delito de resistencia y desobediencia.