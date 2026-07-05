Desalojadas dos personas en el incendio de una vivienda unifamiliar de San Mateo de Gállego

Estado en el que ha quedado la vivienda afectada por un incendio que han extinguido este domingo los Bomberos de la DPZ. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Diputación de Zaragoza han participado este domingo por la tarde en la extinción de un incendio en una vivienda unifamiliar en San Mateo de Gallego (Zaragoza).

El aviso ha sido recibido a las 15.15 y hasta allí se han desplazado efectivos del Parque de Ejea y de la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Zuera con dos bombas urbanas ligeras y un vehículo de intervención rápida. También han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil y Protección Civil.

En el momento del incendio había dos personas en la vivienda que la han abandonado por sus propios medios. El fuego ha afectado a la techumbre y la planta superior de la casa.