Desalojo preventivo de un edificio en Caspe (Zaragoza) por riesgo de derrumbe

Desalojo en Caspe (Zaragoza) - ELABORACIÓN PROPIA

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en fase de alerta al activarse el Plan de Emergencia de Protección Civil de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe debido a la orden de desalojo preventivo de un edificio de Caspe, donde viven unos 60 vecinos, por riesgo de derrumbe.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, se ha desplazado al lugar, ha informado el Ejecutivo regional.

El inmueble, de cinco plantas y situado en la calle Paseo Nuevo número 8, está siendo evacuado de forma preventiva después del informe técnico emitido ayer por el arquitecto municipal, que advierte del peligro estructural.

La alcaldesa de Caspe ha firmado esta mañana el decreto que ordena el desalojo para garantizar la seguridad. En el edificio vivían 60 personas, entre ellas 23 menores, de cinco nacionalidades.

El operativo, coordinado por el Gobierno de Aragón, cuenta con los siguientes cuerpos operativos movilizados: Policía Local de Caspe, Guardia Civil, agrupación de voluntarios de protección civil de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Cruz Roja, que están llevando a cabo el desalojo y la atención a las personas afectadas.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) están colaborando en el desalojo del edificio, donde este miércoles la Policía Local ha detectado grietas.

Fuentes de la Diputación han informado a Europa Press de que los bomberos han hablado con el Ayuntamiento caspolino, que les ha comunicado que podían colaborar en el desalojo.

Las personas evacuadas serán trasladadas al pabellón municipal 3 de Caspe. Se están gestionando las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas durante la estancia temporal.