Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Caspe (Zaragoza)

Sustancias aprehendidas en la operación llevada a cabo en Caspe. - GUARDIA CIVIL

CASPE (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal, compuesto por nueve personas, ocho hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 20 y 50 años, de origen marroquí, dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Caspe. Han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las unidades de investigación de la Guardia Civil de Caspe iniciaron la denominada operación "Esmiles", en noviembre del pasado año, ante la posible existencia de una vivienda ubicada en la citada población que estaría utilizándose como punto de distribución de drogas.

Del estudio de la información recabada por los especialistas durante estos meses se obtuvo la identidad de varias personas que estarían dedicándose a la venta de sustancias al menudeo a personas residentes en Caspe y otras localidades cercanas, han indicado desde el Instituto Armado.

También se pudo determinar que, además de la vivienda objeto de la investigación, utilizarían otros inmuebles ubicados en Caspe para la distribución de las drogas, principalmente hachís, cocaína y marihuana.

Una actividad ilícita que desarrollarían los componentes de esta red guardando fuertes medidas de seguridad para evitar ser interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se distribuirían las funciones para el desarrollo de esta actividad ilícita.

SUSTANCIAS

Una vez recabados todos los indicios que evidenciaban la actividad del grupo criminal el pasado 27 de julio se efectuaron un total de cuatro entradas en los diferentes inmuebles de los sospechosos, en Caspe, donde se intervinieron 200 gramos de hachís, 10 gramos de cocaína, terminales móviles, 1500 pastillas de sustancia de corte para la elaboración de las dosis y 625 euros en efectivo.

Durante los registros se detuvo a los nueve integrantes del entramado criminal, que quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias.

Con estas detenciones se consideran desarticulados tres puntos de venta de sustancias estupefacientes muy activos en la ciudad de Caspe. En la operación se ha contado con la colaboración de Policía Local del municipio caspolino.