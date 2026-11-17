Los cabezas de lista de PP, PSOE, Teruel Existe, Vox y Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel han participado en un debate electoral en CARTV, que ha emitido esta noche Aragón Televisión y Aragón Radio - CARTV

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La despoblación y los servicios públicos, también la economía y la inmigración, han centrado el debate de los cabezas de lista de PP, PSOE, Teruel Existe, Vox y Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel en CARTV, que ha emitido esta noche Aragón Televisión y Aragón Radio, programa que ha moderado el periodista Javier Gastón.

"Amo esta tierra", ha afirmado el candidato del PP, Alberto Herrero, quien ha señalado que la provincia de Teruel "necesita oportunidades de futuro y un Gobierno de España que, de verdad, se preocupe por la provincia", situando las prioridades en el sector primario, la vivienda, las infraestructuras y las comunicaciones: "Yo quiero seguir viviendo aquí".

Ha defendido que Teruel "deje de ser una tierra de oportunidades perdidas para ser una provincia que mire al futuro con optimismo e ilusión". Los años de gobierno de Pedro Sánchez han sido de "mentira, abandono y corrupción", ha lamentado Herrero.

La corrupción ha sido "la forma de ejercer su gobierno" y el "epicentro" se ha situado, ha dicho el candidato, en el Ministerio de Transportes, en alusión a los ex ministros José Luis Ábalos y Óscar Puente. Ha preguntado al candidato del PSOE, Herminio Sancho, si "no tiene nada que decir del Parador de Teruel".

Herminio Sancho ha asegurado "con la mano en el corazón" que su prioridad, en toda su etapa de diputado al Congreso, ha sido la provincia de Teruel y ha advertido de que en las elecciones del 29N se elige entre dos modelos: "Avanzar o privatizar y retroceder; uno piensa en la gente y otro genera odio".

Ha afirmado que PP y Vox "no han votado nada jamás a favor de la gente", en alusión a los agricultores y autónomos. "No han hecho nada jamás".

El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha observado que PP y PSOE "se turnan desde hace más de 40 años", mientras que Teruel lleva "dos años sin tren y un siglo de retraso", con "consultorios sin médico y jóvenes que se marchan por no encontrar casa".

Ha preguntado si los candidatos de PP y PSOE tienen "autorización suficiente de Madrid" para adquirir compromisos y ha dejado claro que los turolenses están "hartos de auténticos engaños", convencido de que los "conatos" de soluciones han llegado a Teruel cuando su partido ha estado en el Congreso de los Diputados.

Desde Vox, Daniel Alda ha aseverado que su partido es el único que defiende los intereses del sector agropecuario y "la dignidad de quienes vivimos en la España vaciada", también los únicos que realzan la identidad del mundo rural y las formas de vida tradicionales. "Vox es la última esperanza para Teruel y España".

"Los turolenses no necesitan más promesas incumplidas, Teruel necesita que se incentive a las empresas que se instalen, que los jóvenes no tengan que emigrar", ha continuado Alda, proponiendo rebajar impuestos a las familias, autónomos y trabajadores.

En el turno de Podemos, Rafael Esteban ha destacado algunos "grandes aciertos" de Pedro Sánchez, como gobernar en 2019 con Podemos y no con Ciudadanos, señalando que los Gobiernos de la derecha son "un desastre", oponiéndolo a "los avances sociales" que promueve, ha dicho, la izquierda. La política energética ha sido "un desastre" con el bipartidismo, ha considerado.

ESTADO DEL BIENESTAR

Respecto al Estado del Bienestar, Alberto Herrero, que ha preguntado si Guitarte quiere volver al Congreso para "hacer presidente a Pedro Sánchez", ha hecho notar que "el bienestar se mide por el día a día de las familias".

Herminio Sancho ha afirmado que la ley de vivienda es buena para inquilinos y propietarios y ha defendido "la política de vivienda pública, siempre pública", también la educación y la sanidad "para todos".

Daniel Alda ha reprochado a los socialistas que el Gobierno de España ha entregado "cero viviendas" públicas en 2026, ha situado la emergencia habitacional como "uno de los mayores retos de España".

Tomás Guitarte ha lamentado que la vivienda es un tema recurrente en el periodo electoral "pero luego no se hace nada" y ha calculado que la promesa de Feijóo de construir un millón de viviendas significaría para Teruel 3.500 "¿Dónde van a estar?", ha preguntado.

Rafael Esteban ha recordado que la competencia en vivienda está transferida a las comunidades autónomas y ha pedido a PP y Vox que se miren "en el espejo" y seguidamente ha criticado a los fondos buitre.

EL PAPEL DE ARAGÓN EN ESPAÑA

Otro tema de debate ha sido el papel de Aragón en España. Herminio Sancho ha dicho que "el embudo del tren de Teruel va a dejar de existir" y ha apoyado las políticas de descentralización.

Tomás Guitarte ha pedido una financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación por el coste de los servicios. "Apostamos por un modelo autonomista y por que la administración se descentralice", rechazando "el centralismo".

Daniel Alda ha espetado a Guitarte que en las pasadas elecciones confiaron en Teruel Existe 19.000 turolenses "para hacer valer su voto, no para ser tertuliano" y ha señalado que en la etapa de Guitarte en el Congreso ERC consiguió la financiación singular y las Rodalíes, el PNV inversiones millonarias, Junts la amnistía y Bildu el fin de las políticas de dispersión, comentario que ha suscitado la queja de Guitarte: "Yo no tengo nada que ver con eso".

Alberto Herrero ha subrayado el compromiso de Feijóo con una financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación y ha echado en cara al PSOE que "ni siquiera" está construido el tramo de la A-68 entre El Burgo-Fuentes de Ebro.

Rafael Esteban ha criticado que Azcón "ha perdonado 300 millones de euros en impuestos a los más ricos y ha dado regalos fiscales por 200 millones a los centros de datos", alertando de que se están destrozando los paisajes.

INNOVACIÓN, TALENTO Y OPORTUNIDADES

En el último capítulo del debate, Rafael Esteban ha deseado que Teruel y Aragón se conviertan en "una referencia" para los servicios públicos, destinar el dinero de los españoles a los servicios públicos y "no desviar" a los hospitales y colegios privados.

Alberto Herrero ha apostado por elevar las ayudas al funcionamiento al 20 por ciento y realizar "una bajada masiva de impuestos", así como ampliar los regadíos de la margen derecha del Ebro e impulsar la industria de la nieve y la digitalización del sector servicios.

Daniel Alda ha asegurado que "la inmigración masiva no es la alternativa a la despoblación, sino a nuestra identidad", haciendo hincapié en que en Teruel ha 20 mezquitas y ha exigido que se expulse a quienes hayan entrado en España "de manera desordenada".

Tomás Guitarte ha dicho que rechazar la inmigración "es condenarnos a muerte" por la despoblación. Por otra parte, ha abogado por impulsar el aeropuerto, la paleontología y desarrollar Technopark, impulsar los pequeños festivales culturales.

Herminio Sancho ha recalcado que el Gobierno del PSOE ha cubierto en Teruel todas las plazas de Guardia Civil y que el 95 por ciento de la provincia está conectada por fibra y tecnología 5G, al tiempo que se han desarrollado el aeropuerto y Technopark.

Por último, cada uno de los candidatos ha tenido un "minuto de oro", en el que Rafael Esteban ha dicho que Podemos es "quien tuerce el brazo al PSOE", mientras que Alda ha opinado que Santiago Abascal "es el único capaz de devolver el orgullo y la dignidad a esta provincia y a la nación".

Tomás Guitarte ha expresado su deseo de volver al Congreso para "saldar cuentas con el Gobierno que no cumplió su compromiso y con cualquier Gobierno". Herminio Sancho ha manifestado que no quiere volver "a la España de PP y Vox" y que "nos jugamos un cambio de sociedad, una España donde el respeto y la educación se antepongan al odio y el enfrentamiento". Herrero ha enfatizado que "Teruel es una provincia de primera" y que los turolenses no pueden seguir "con promesas incumplidas".