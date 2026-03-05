Detenida por hurtar y estafar de manera continuada a un anciano vulnerable con el que convivía

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ZARAGOZA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a una mujer como presunta autora de un delito contra el patrimonio tras, presuntamente, aprovechar el deterioro cognitivo de un hombre con el que convivía para cuidarlo, para desviar importantes cantidades de dinero y beneficiarse económicamente de su situación.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por los hijos del perjudicado en noviembre de 2025 en la que alertaban de movimientos bancarios anómalos en las cuentas de su padre, una persona extremadamente organizada en su economía, que nunca había realizado transferencias internacionales ni extracciones masivas de efectivo.

El análisis bancario reveló que se habían realizado transferencias internacionales por valor de 40.000 euros a cuentas en Rumanía, extracciones en efectivo entre 2024 y 2025 por aproximadamente otros 40.000 euros, con un incremento significativo coincidiendo con el agravamiento del estado de salud de la víctima. Además, se detectaron movimientos adicionales por valor de 8.000 euros desde otra entidad bancaria, ingresos en la cuenta de la detenida procedentes directamente de cuentas de la víctima por valor de 15.000 euros.

Igualmente se pudo constatar que parte de ese dinero fue transferido a cuentas bancarias vinculadas a familiares de la detenida.

RIESGO DE FUGA

Los investigadores comprobaron que se había producido una modificación del testamento en 2025, ampliando los derechos hereditarios de la detenida sobre un inmueble valorado en aproximadamente 300.000 euros y que se habían contratado varias pólizas de seguro de vida en las que la detenida figuraba como beneficiaria, con capitales asegurados que superaban los 150.000 euros, cuyas primas eran abonadas desde las cuentas de la víctima.

La víctima padecía un importante deterioro cognitivo, circunstancia que, presuntamente, habría sido aprovechada por la detenida para gestionar y disponer de su patrimonio.

Durante la investigación se incorporaron además mensajes en los que la detenida reconocía que la víctima "no se enteraba de nada", en referencia a su estado de salud.

La mujer, que fue detenida el pasado 25 de febrero en un domicilio de Zaragoza, ingresó en prisión provisional tras ser oída en declaración por la Autoridad Judicial, dada la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga, al haberse desplazado con anterioridad a Rumanía.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar el destino final del dinero y determinar la totalidad del perjuicio económico causado.

Desde la Policía Nacional se recomienda estar siempre muy pendientes de nuestros mayores y familiares más vulnerables, revisar periódicamente sus cuentas bancarias de nuestros mayores para detectar posibles movimientos no autorizados y desconfiar de cualquier persona ajena al entorno familiar incluso si nos han dado buenas referencias de ella.