Detenidas 18 personas por tráficar con droga en el Pirineo oscense

La Guardia Civil de Huesca ha detenido a 18 personas, de las que una ha entrado en prisión, que formaban supuestamente un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas instalado en las localidades de Jaca, Sabiñánigo y Biescas, que distribuía una gran variedad de sustancias estupefacientes en diferentes puntos de las comarcas altoaragonesas de La Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe.

Los detenidos son 13 hombres y cinco mujeres, de entre 22 y 62 años, todos ellos vecinos de estas dos comarcas pirenaicas, ha informado la Benemérita.

La investigación comienza el pasado mes de febrero, tras detectar un repunto importante en el consumo de drogas en diversos puntos de la provincia de Huesca.

En el transcurso de la misma, los agentes constatan que nueve personas, de manera concertada, se dedicaban a conseguir diversas cantidades de cocaína, speed y hachís en el País Vasco y Cataluña, que luego adulteraban y distribuían, con apoyo del resto de la organización, en los municipios de Jaca, Sabiñánigo, Biescas, Panticosa, Formiga, Asín de Broto, Broto y Torla.

Del mismo modo, averiguan que, en los vehículos que usaban los presuntos traficantes para el transporte de la droga, esta iba oculta en lo que se denomina 'caletas', un cajetín de plástico adherido a unos imanes para evitar la detección policial, asegurando las vías de aprovisionamiento que realizaban periódicamente desde otras provincias.

La detención se lleva a cabo el pasado 3 de diciembre, ante la certeza de que el grupo criminal iba a aprovechar el puente de la Constitución para distribuir droga en la zona. Para ello, se solicitan mandamientos judiciales para la entrada y registro de ocho domicilios, en un operativo policial en el que participan más de 150 agentes, procedentes de Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra, Lleida y Madrid.

De igual forma, la operación se coordina con el juzgado y con el Ministerio Fiscal, para lo que se precisó un refuerzo de letrados de la Administración de Justicia para la entrada y registro en ocho domicilios, en los que se incautan de unos 2.780 gramos de diversas sustancias estupefacientes --cocaína, speed, MDMA, LSD, hachís y marihuana--, 8.790 euros en efectivo, efectos para su distribución al por menor y sustancia de corta para adulterar la droga y aumentar el lucro en el mercado clandestino. La estimación del valor de todo lo incautado es de unos 80.000 euros.

Los detenidos y los efectos incautados se han remitido al Juzgado número 1 de Jaca (Huesca), que ha decretado el ingreso en prisión provisional a uno de los detenidos y libertad con cargos para el resto.