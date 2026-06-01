Detenidas dos mujeres en Huesca tras vender 17 lingotes de oro falso

Lingote de oro falso. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido como supuestas autoras de un delito de estafa a dos mujeres, de 21 y 50 años, que se desplazaban desde Bilbao, donde residen, hasta la Comarca de La Hoya de Huesca, donde vendieron 17 lingotes de oro falsos en un comercio de 'Compro oro'. El tribunal de instancia de Guardia de Huesca ha decretado libertad con cargos.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, tras la denuncia del gerente del establecimiento comercial de 'Compro oro', que afirmaba que dos mujeres le vendieron en dos ocasiones --una en febrero y otra en abril-- un total de 17 lingotes de oro que resultaron ser falsos--. La cantidad total de lo estafado asciende a 38.970 euros, ha informado la Benemérita.

Los lingotes venían envueltos por unidades en un blíster que no podía ser abierto para no perder su supuesto valor, comprobándose su autenticidad por el número de serie y un código QR impreso en su parte trasera.

Sin embargo, cuando el comercio llevó los lingotes a una empresa encargada de fundición de oro, se percataron de que eran falsos y que sólo estaban recubiertos de un baño de oro.

La detención se produjo el pasado 26 de mayo, cuando estas dos mujeres volvieron al mismo establecimiento con la intención de vender lingotes de similares características, por lo que los agentes se trasladaron inmediatamente al comercio y comprobaron que estas personas eran las mismas que en las dos ocasiones anteriores.