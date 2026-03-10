Detenido en Calatayud por conducción temeraria tras huir de un control y casi arrollar a dos peatones

Guardia Civil de Tráfico en el Polígono La Charluca de Calatayud (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

CALATAYUD (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Calatayud acusado de conducción temeraria y desobediencia grave a la autoridad tras darse a la fuga de un control de alcoholemia y drogas por la localidad bilbilitana y Paracuellos del Jiloca, donde estuvo a punto de impactar con un tractor y de arrollar a dos peatones.

El detenido, un hombre de 26 años, nacionalidad marroquí y vecino de Calatayud, ya era conocido por los agentes por anteriores episodios de conducción bajo los efectos de las drogas, ha informado la Benemérita.

Los hechos sucedieron el pasado 23 de febrero, cuando los agentes le dieron el alto y el conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró bruscamente y se dio a la fuga.

Tras un seguimiento activo del vehículo por la N-234 y su paso a través del casco urbano de la localidad de Paracuellos de Jiloca, el conductor del vehículo fugado estuvo a punto de impactar con un tractor agrícola y de arrollar a dos personas que cruzaban un paso de peatones, que tuvieron que esquivarle en el último momento para evitar ser atropellados.

En su huida, atravesó un camino de tierra hacia el polígono de la Charluca de Calatayud, abandonando el vehículo para reanudar la fuga a pie, escapándose finalmente a través de un campo aledaño. La detención se produjo dos días más tarde.

El Artículo 380 del Código Penal castiga la conducción de un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas con penas que van desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión, además de la privación del derecho a conducir entre uno y seis años.

Por otra parte, el delito de resistencia grave o desobediencia a la autoridad en España se castiga con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.