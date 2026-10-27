Detenido por causar daños en un vehículo en Zaragoza e intimidar a su propietario para que retirase la denuncia

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito de daños y otro contra la Administración de Justicia, después de que presuntamente ocasionase desperfectos en un vehículo y posteriormente intimidase a su propietario para que retirase la denuncia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el propietario de un turismo, quien manifestó que el pasado 15 de enero había descubierto que uno de los retrovisores de su vehículo se encontraba fracturado.

Desde entonces, y pese a haber reparado inicialmente los daños, comenzó a observar nuevos desperfectos en diferentes partes de la carrocería, producidos en al menos cinco ocasiones distintas.

Entre los daños denunciados figuraban ralladuras en las puertas, la aleta y el paragolpes, así como la fractura de una de las taloneras del vehículo.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Arrabal se hicieron cargo de la investigación y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del garaje, logrando obtener imágenes de dos presuntos autores que habían actuado en diferentes ocasiones.

Con el objetivo de identificarlos, los investigadores establecieron diferentes vigilancias en las inmediaciones del inmueble, logrando localizar a uno de ellos cuando accedía al portal de la comunidad. Los agentes lo reconocieron sin ningún género de dudas como una de las personas que aparecía en las grabaciones, vistiendo incluso las mismas prendas de ropa.

LIBERTAD CON CARGOS

Tras entrevistarse con los policías y ser informado de los hechos investigados, el hombre reconoció haber ocasionado daños en el vehículo, cuya reparación fue valorada en 504,57 euros.

Por otra parte, las imágenes de seguridad y las gestiones de investigación permitieron identificar a un segundo implicado, que habría ocasionado desperfectos utilizando una bicicleta, valorados en 399,30 euros, por lo que se le atribuye un presunto delito leve de daños.

A todo ello se suma que el pasado 28 de septiembre, el primero de los investigados se encontró con el propietario del vehículo y presuntamente comenzó a intimidarlo de forma reiterada, exigiéndole que retirase la denuncia presentada contra él.

Estos hechos se produjeron en presencia de la pareja de la víctima y de su hijo menor de edad. Ante esta situación, los investigadores procedieron el pasado 23 de octubre a su detención como presunto responsable de un delito de daños y otro contra la Administración de Justicia, al haber empleado presuntamente intimidación con la finalidad de influir en la actuación procesal del denunciante.

Tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, ese mismo día, su titular decretó libertad con cargos.