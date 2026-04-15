Detenido por comprar medicamentos con recetas falsas para introducirlos en el mercado negro como estupefaciente

Recetas falsas interceptadas por la Policía Nacional en Huesca - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' a una persona comprando medicamentos con recetas falsificadas en Huesca para su posterior introducción en el mercado negro como sustancia estupefaciente.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.30 horas de este lunes, 13 de abril, cuando el responsable de una farmacia de Huesca comunicó a la Policía Nacional que un hombre acababa de estar en su establecimiento intentando adquirir medicamentos con recetas falsas.

De inmediato se estableció un dispositivo policial localizando a esta persona accediendo a otra farmacia. Los agentes realizaron un registro de sus pertenencias localizando 48 recetas falsificadas, dos envases del medicamento prescrito en las mismas y 185 euros.

El autor se había desplazado desde Barcelona para realizar en la provincia oscense la compra de este medicamento entre diferentes farmacias y tratar así de no ser detectado.

Este medicamento es un colirio que contiene como principio activo un derivado opiáceo con efectos sedantes similares a la morfina, por lo que es imprescindible para su dispensación la presentación de receta médica para evitar su uso ilegal como droga estupefaciente.