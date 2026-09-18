Detenido dos veces en un mes un pirómano que provocó más de una decena de incendios en contenedores en Zaragoza

Uno de los incendios declarados en contenedores de Zaragoza. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en dos ocasiones durante este mes de septiembre a un hombre de 62 años, con numerosos antecedentes por hechos similares, como presunto responsable de al menos 13 de delitos de daños por incendio cometidos en los distritos zaragozanos de Centro y San José.

La investigación comienza después de que, en los últimos meses, se produjeran de manera reiterada incendios intencionados en contenedores, algunos de los cuales llegaron a afectar también a vehículos estacionados en sus inmediaciones.

La reiteración de estos hechos había generado una importante alarma entre los vecinos, pero también un riesgo añadido debido a la proximidad de los contenedores incendiados a edificios de viviendas, establecimientos comerciales, centros escolares y, en alguno de los puntos afectados, una estación de servicio.

PRIMERA DETENCIÓN

La primera de las investigaciones fue desarrollada por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Centro, quienes consiguieron relacionar al investigado con, al menos, tres incendios registrados los días 10 y 30 de junio y 23 de agosto, todos ellos en las inmediaciones del paseo de la Mina.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable y proceder y detenerlo el pasado 10 de septiembre, imputándole tres delitos de daños por incendio y quedando en libertad con cargos.

Paralelamente, agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de San José investigaban una sucesión de incendios registrados durante diferentes días del mes de agosto, principalmente en la calle Lorenzo Pardo, también en San José, y sus inmediaciones.

En estos episodios, habían resultado afectados numerosos contenedores y, en algunas ocasiones, las llamas se habían propagado hasta vehículos estacionados junto a ellos. Sólo los daños ocasionados en los contenedores superan los 12.000 euros, cantidad a la que habría que añadir los desperfectos provocados en los vehículos afectados.

SEGUNDA DETENCIÓN

Ante la reiteración de los hechos, la Policía Nacional estableció un dispositivo especial de vigilancia con el objetivo de identificar, localizar y detener al responsable, permitiendo observar un patrón de comportamiento reiterado.

Las pesquisas indicaban que el investigado comprobaba previamente el entorno y permanecía atento a la posible presencia de otras personas antes de actuar. Una vez consideraba que no estaba siendo observado, se aproximaba a los contenedores, prendía fuego y se aseguraba de que las llamas habían comenzado a propagarse antes de abandonar el lugar.

Este comportamiento, unido a la concentración de los incendios en determinadas zonas y franjas temporales, permitió a los investigadores avanzar en la identificación de un mismo presunto responsable.

La segunda detención se ha producido este mismo jueves, 17 de septiembre, y los agentes le atribuyen al menos diez delitos de daños por incendio relacionados con los hechos investigados en esta zona.

El detenido, que cuenta con cerca de una treintena de antecedentes policiales, varios de ellos relacionados con hechos de similares características, paso nuevamente a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando en libertad con cargos.