Detenido un grupo criminal con una plantación de marihuana en La Cartuja Baja

Cultivo 'indoor' de marihuana. - GUARDIA CIVIL.

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación 'Tozal26', que ha finalizado con la detención de un grupo criminal tras localizar un cultivo 'indoor' de marihuana, con más de 1.150 plantas de cannabis, en una nave industrial ubicada en el polígono Empresarium del término municipal de La Cartuja Baja (Zaragoza), ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

La operación se inició a finales del pasado año por parte de unidades de investigación de la compañía de Casetas, ante la posible existencia de una nave industrial que estaría siendo utilizada para el cultivo 'indoor' de marihuana.

Tras el estudio de la información recabada durante estos meses los especialistas obtuvieron indicios que evidenciaban esta actividad delictiva, además de la identidad de los presuntos responsables de los hechos, que residirían en la localidad de Cosuenda (Zaragoza).

Por todo ello, el pasado 9 de septiembre la Guardia Civil llevó a cabo dos registros, uno de ellos en el domicilio de los sospechosos y el segundo en la nave industrial del Polígono Empresarium de La Cartuja Baja.

En el interior de la nave, que había sido completamente acondicionada para elcultivo 'indoor' de esta sustancia, se hallaron diferentes estancias destinadas al cultivo y que albergaban un total de 1.154 plantas de cannabis en distintos estados de crecimiento.

Estos habitáculos estaban perfectamente acondicionados para el crecimiento de esta sustancia, contando con sistemas de iluminación, ventilación y humedad, y con complejos cuadros eléctricos que denotaban alta profesionalidad para su instalación.

Además, otras estancias se destinaban para almacenamiento y alojamiento de las personas que se encargarían del cuidado continuo del cultivo.

REGISTRO

En el registro realizado en el domicilio de uno de los sospechosos, en Cosuenda, la Guardia Civil localizó información relevante para la investigación y que evidenciaba la actividad ilícita que se desarrollaba en la nave industrial.

Como resultado del operativo, durante ese mismo día, la Guardia Civil detuvo a tres personas de este entramado criminal, dos de ellos hombres de nacionalidad albanesa y una mujer de nacionalidad española.

A todos ellos se les imputaron supuestos delitos contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Este último delito, tras verificarse que la nave se suministraba de electricidad de manera ilícita tomándola del alumbrado público, con una defraudación económica asciende a casi 96.000 euros. Los detenidos quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias.