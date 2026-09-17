Detenido un hombre de 38 años tras dañar e intentar sustraer objetos en cinco vehículos en un garaje de Zaragoza

Archivo - Coche de la Policía Local de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza ha detenido, la pasada madrugada, a un hombre de 38 años tras dañar cinco vehículos en el interior de un garaje de la Calle Lastanosa, en el distrito de Delicias.

La alarma de uno de los vehículos alertó a su propietario quien se puso en contacto con la sala del 092. La rápida intervención de una patrulla y la colaboración ciudadana resultaron fundamentales para finalmente proceder a la detención de esta persona.

El detenido había fracturado las ventanillas de cinco vehículos y presentaba entre sus pertenencias enseres y herramientas predestinados para la comisión de estos hechos.

Finalmente, la patrulla localizó a este hombre en la planta cuarta del garaje comunitario, en concreto agazapado en el interior de un vehículo al que también había accedido fracturando su ventanilla. Por estos hechos, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.