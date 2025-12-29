Detenido en Huesca un joven por usar fraudulentamente la tarjeta de crédito de su compañero de piso

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de estafa por el uso fraudulento de la tarjeta de crédito de su compañero de piso.

La denuncia se produjo el pasado 23 de diciembre, al detectar el titular que habían realizado diversas extracciones de dinero fraudulentas de su cuenta bancaria, según fuentes policiales.

La investigación policial ha permitido averiguar que la persona que había realizado estas extracciones fraudulentas era el compañero de piso de la víctima.

El detenido aprovechaba la accesibilidad que le daba la convivencia para vincular la tarjeta de crédito de su compañero de piso a su propio teléfono móvil y conseguir además la clave de seguridad. La detención se produjo el pasado viernes, 26 de diciembre.