Un detenido por incendiar una vivienda de Mora de Rubielos (Teruel) con peligro para las personas

Agentes de la Guardia Civil en la vivienda incendiada. - GUARDIA CIVIL.

TERUEL 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de incendio con peligro para las personas, producido el pasado 18 de marzo en una vivienda de la localidad de Mora de Rubielos.

La investigación, iniciada por el Equipo ROCA de Mora de Rubielos, con la colaboración del Área de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y especialistas del Departamento de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Valencia, determinaron la existencia de cinco focos diferentes dentro de la vivienda lo que concluyó que el incendio se produjera de manera intencionada.

Tras las diferentes líneas de investigación, el pasado 25 de marzo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona de 52 años.

El detenido habría residido con anterioridad en la vivienda, que fue cedida por su propietario, hasta el momento en que el propietario le comunicó que tenía que abandonar el inmueble, obteniendo como respuesta amenazas y el posterior incendio de la casa, han señalado desde la Comandancia de Teruel.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.