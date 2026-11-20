1135850.1.260.149.20261120134505 El detenido transportaba en dos maletas 36 kilos de marihuana y 3,5 kilos de hachís. - CNP

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo relacionado con una importante organización criminal dedicada a la exportación internacional de sustancias estupefacientes, en el marco de la denominada operación 'SUITCASE', iniciada por investigadores de la UDYCO de Zaragoza.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de julio, después de que los agentes consiguieran frustrar un envío de droga que tenía como destino algún país europeo. La sustancia estupefaciente, compuesta por unos 36 kilogramos de marihuana y 3,5 kilogramos de hachís, era transportada en dos maletas que viajaban en el remolque de un autobús de línea internacional, simulando tratarse de equipaje convencional.

A partir de este hallazgo, los investigadores abrieron distintas líneas de investigación que permitieron relacionar al responsable del envío con una organización criminal asentada en la provincia de Madrid y especializada en este tipo de transportes ilícitos de droga.

Las pesquisas permitieron determinar que el ahora detenido habría sido el encargado de realizar el seguimiento del envío, desempeñando así un papel fundamental dentro de esta estructura dedicada a la exportación de sustancias estupefacientes. Una vez identificado el presunto responsable, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones para localizarlo y proceder a su detención, que se produjo el pasado 5 de noviembre en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando el investigado fue identificado por una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Tras su arresto, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza 37, en funciones de guardia, que decretó su inmediato ingreso en prisión.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza, con la colaboración de agentes de Seguridad Ciudadana del aeropuerto de Madrid-Barajas, que materializaron la detención del investigado.

Esta actuación ha permitido avanzar en la identificación y detención de los integrantes de la organización criminal, previamente desarticulada por la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial.