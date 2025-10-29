Detenido un joven en Tarazona (Zaragoza) por robar una videoconsola de un local y llevar cocaína y MDMA

TARAZONA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Tarazona han detenido a un joven de 25 años por delitos de robo con fuerza y tráfico de drogas tras sustraer en un local una videoconsola, un disco duro y cables, y portar 10 gramos de cocaína y nueve pastillas de MDMA.

La operación se inicia en la madrugada del pasado 24 de octubre, cuando la Policía Local de Tarazona recibe una llamada de colaboración ciudadana en la que alertan de fuertes golpes en los bajos de un edificio, ha informado la Benemérita.

La Policía Local traslada el aviso al Instituto Armado y, tras personarse en el lugar ambos cuerpos, se realiza una inspección por la zona y los alrededores, logrando finalmente localizar a un joven de 25 años que portaba una videoconsola, un disco duro y cables.

Después de comprobar que la puerta de un local próximo estaba forzada y verificar que los efectos procedían del interior de ese inmuebles, los agentes detienen al joven y detectan que llevaba entre sus prendas varias dosis de cocaína, con un peso de 10 gramos, así como otras nueve pastillas de MDMA.

La Guardia Civil ha recalcado que la colaboración ciudadana ha sido relevante en la localización del presunto autor de los hechos, por lo que ha reiterado la importancia de dar aviso ante cualquier sospecha o hecho delictivo que se presencie. El teléfono '062', de emergencias de la Benemérita, está a disposición de la ciudadanía las 24 horas del día.