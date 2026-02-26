Detenido un trabajador de la residencia en Burbáguena (Teruel) por estafar 12.600 euros a un anciano

Detenido un trabajador de la residencia de Burbáguena (Teruel) por robar 12.600 euros a un anciano. - GUARDIA CIVIL

BURBÁGUENA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de la residencia de tercera edad de la localidad de Burbáguena, en la Comarca turolense del Jiloca, como supuesto autor de un delito de estafa y apropiación indebida por quedarse con 12.600 euros de un residente.

El detenido aprovechó la relación de confianza que había establecido con la víctima y, aprovechando su situación de vulnerabilidad, realizó 14 extracciones, en diferentes días, de la cartilla de ahorro del residente, quedándose con alrededor de 12.600 euros, ha informado la Benemérita.

Los agentes iniciaron la investigación a raíz deu na denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, al observar movimientos bancarios extraños en la cuenta corriente.

El detenido y las diligencias han quedado a disposición del tribunal de instancia número 1 de Calamocha.