Detenido un varón por robo con violencia a una mujer de avanzada edad en su domicilio de Tarazona (Zaragoza)

La detención se produjo en la madrugada del 7 de octubre en Calatayud. - GUARDIA CIVIL

El arrestado, de 35 años y nacionalidad rumana, con antecedentes policiales, residía en Calatayud

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona ha llevado a cabo la denominada operación 'Galtpes', en la que se ha detenido al presunto autor de un robo con violencia, ocurrido el pasado agosto en Tarazona, cuya víctima fue una mujer de avanzada edad.

Sobre las 03.00 horas del pasado 13 de agosto se produjo un robo en el interior de un domicilio de Tarazona al que se accedió mediante escalo, a través de una ventana que se hallaba abierta en la segunda planta.

Una vez en el interior, la moradora, con problemas auditivos, fue abordada por la espalda, la amordazaron y maniataron con unas medias de la propia víctima y, al caer al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, han explicado desde la Guardia Civil.

Mientras la señora permanecía en el suelo, el presunto autor sustrajo los objetos de valor que había en el inmueble, tratándose de joyas, 1.900 euros en efectivo y su teléfono móvil.

Una vez cometido el robo, el autor huyó del domicilio dejando a la víctima maniatada y herida en el suelo, la cual logró soltarse transcurridas unas horas y salir de su vivienda a pedir auxilio. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico que presentaba tuvo que ser atendida en un centro hospitalario.

RESIDENTE EN CALATAYUD

Especialistas de Policía Judicial de Tarazona, que han llevado a cabo la investigación, han obtenido la identidad del presunto autor de este ilícito, que actualmente residía en la ciudad de Calatayud.

Así, la madrugada del 7 de octubre, la Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo en dicha localidad donde se detuvo al sospechoso, un hombre de nacionalidad rumana, con antecedentes policiales y 35 años, al que se le imputaron supuestos delitos de robo con violencia, lesiones y detención ilegal.

En el registro realizado en la vivienda donde se hallaba el detenido los investigadores localizaron el teléfono móvil de la víctima, documentación, dispositivos móviles y diversas joyas que están siendo analizadas para determinar su procedencia.

En esta operación, a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, han participado agentes de USECIC durante el registro y detención.