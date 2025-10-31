Detenidos los siete presuntos autores de un delito de robo de cable de cobre en Ferreruela de Huerva

La Guardia Civil detiene a los siete presuntos autores de un delito de robo de cable de cobre en Ferreruela de Huerva - GUARDIA CIVIL

TERUEL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación SIMIN, ha detenido a siete personas de edades comprendidas entre los 18 y 39 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas ocurrido en una explotación agropecuaria del término municipal de Ferreruela de Huerva (Teruel).

En el marco de los dispositivos operativos de la Comandancia de Teruel para la prevención de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la madrugada del 27 de octubre se detectó en un área de servicio de la autovía A23, una furgoneta ocupada por siete individuos que resultaron sospechosos.

Durante la inspección del vehículo, agentes del Equipo Roca de Calamocha, del Destacamento de Tráfico de Teruel y seguridad ciudadana de Monreal del Campo y Calamocha, localizaron pasamontañas, cúteres, guantes y una eslinga de carga, supuestamente empleada para el arrastre de cableado metálico.

Gracias a la colaboración ciudadana y a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se pudo determinar que los siete ocupantes de la furgoneta habían intentado sustraer unos 1.000 metros de cable de cobre en la explotación agropecuaria de Ferreruela de Huerva (Teruel), material que ya habían preparado para transportarlo, localizándose incluso una máquina telescópica presuntamente utilizada en la maniobra de arrastre, procediéndose en ese momento a su detención.

Los siete detenidos, todos ellos de nacionalidad rumana y en situación irregular en España, cuentan con antecedentes policiales y residencia habitual en Madrid.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado Único de Calamocha (Teruel). Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la prevención de los delitos contra el patrimonio y con la seguridad de la ciudadanía en el medio rural turolense.