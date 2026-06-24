Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, con 205 gramos de 'speed' que pretendían distribuir en las fiestas de Jaca

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a tres jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras intervenirles 205 gramos de 'speed' que, presuntamente, tenían previsto distribuir durante las fiestas de San Pedro y Santa Orosia de Jaca.

Los arrestos se produjeron el pasado 15 de junio en la calle Obispo Pintado de la capital oscense cuando los agentes interceptaron a tres varones que caminaban juntos y localizaron la sustancia estupefaciente en el interior de una bolsa bandolera que portaba un menor de 15 años.

Las investigaciones permitieron determinar que los tres implicados, vecinos de Sabiñánigo y Jaca, se habían desplazado hasta Huesca con el objetivo de adquirir la droga. Según la Policía Nacional, el 'speed' iba destinado a su posterior venta y distribución entre consumidores finales durante las próximas celebraciones patronales jacetanas.

Los agentes intervinieron además el vehículo utilizado por los sospechosos para desplazarse hasta la ciudad. La cantidad de droga decomisada es considerada relevante por los investigadores, ya que con los 205 gramos de 'speed' intervenidos podrían haberse elaborado más de 800 dosis, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría aproximadamente los 8.000 euros.

ANTECEDENTES

La Policía Nacional ha destacado, además, que los dos detenidos mayores de edad, de 27 y 30 años, habrían utilizado al menor para transportar la sustancia estupefaciente con la intención de dificultar una posible actuación policial. Según la investigación, el adolescente habría recibido una pequeña cantidad de dinero a cambio de portar la droga.

Los dos adultos contaban con antecedentes policiales. El varón de 30 años había sido detenido anteriormente en cuatro ocasiones, mientras que el de 27 años acumulaba una detención previa. En uno de esos antecedentes figuraba también un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Tras la instrucción de las diligencias, los dos mayores de edad y el menor fueron puestos a disposición judicial. Los tres quedaron posteriormente en libertad con cargos y a la espera de la celebración del juicio correspondiente.

Desde la Policía Nacional recuerdan que el 'speed' es una droga sintética estimulante con un elevado poder adictivo. Su bajo coste facilita especialmente su consumo entre la población joven, mientras que sus efectos pueden provocar graves consecuencias para la salud física y mental de quienes la consumen.