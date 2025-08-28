ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La DGT espera 405.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras aragonesas en la Operación 'Retorno del Verano' que comienza este viernes, 29 de agosto a las 15.00 horas y se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo, 31 de agosto.

A la coincidencia del regreso de quienes han disfrutado de sus vacaciones en agosto y la salida de los que comienzan en septiembre sus días de descanso se unen los viajeros habituales de fin de semana.

Ello concentrará los mayores niveles de tráfico desde las zonas turísticas de costa y montaña hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente el domingo. También se originarán movimientos de salida en sentido inverso con destino a las zonas turísticas de costa y montaña.

Se espera que las franjas horarias más complicadas se den este viernes entre las 16.00 horas y las 21.00 horas; el sábado durante toda la mañana desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas y, para quienes más apuren, el domingo de 18.00 horas a 21.00 horas.

Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 'Retorno del Verano - 2025', para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos --Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera--, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su Seguridad Vial.

PUNTOS CONFLICTIVOS E ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera, desde las 13.00 horas del viernes, 29 de agosto, hasta las 24.00 horas del domingo, 31 de agosto.

Los conductores, no obstante, se encontrarán obras en la N-232 entre Fuentes y El Burgo de Ebro, y entre Mallén y el límite con Navarra; en la N-234 en la variante de Teruel; en la N-240 entre Siétamo y Huesca; y en la N-330 entre el límite con Valencia y Villastar y en la variante de Sabiñánigo.

A priori, se establecen como puntos más conflictivos la N-330 entre Lanave y Hostal de Ipiés (Huesca), con retenciones en sentido Francia y en la reincorporación a la autovía; la N-240 entre Siétamo y Huesca; y la N-232 en torno al puente sobre el río Aguasvivas en Azaila, donde hay un semáforo para dar paso alternativo a la circulación.

Como itinerarios alternativos se recomienda el uso de la AP-68, en lugar de A-68 y N-232 --tramo Zaragoza-La Rioja--; la Z-40 Sur, si la Ronda Norte se encuentra congestionada en Zaragoza y la ARA-A1, que comunica N-2 y AP-2 con N-232 --Villafranca de Ebro-El Burgo de Ebro, en Zaragoza--.