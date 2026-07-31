La DGT prevé en Aragón 440.000 desplazamientos en la Operación Especial Primero de agosto

Imagen de la A-2 a su paso por Zaragoza este viernes. - DGT

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Especial de tráfico Primero de agosto se espera que registre hasta 440.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas entre las 15.00 horas de este viernes 31 de julio, fecha en la que muchos acaban su periodo laboral y comienzan las vacaciones de verano, y hasta la medianoche del próximo domingo 2 de agosto

En este periodo coincidirán en carretera los desplazamientos de vehículos generados por el comienzo del mes vacacional de agosto, con desplazamientos de largo recorrido en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y destinos principales las zonas turísticas de costa y litoral, así como zonas de montaña del interior peninsular, con el retorno de los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio. Además, se unirán a todos ellos, los desplazamientos habituales de salida o retorno por fin de semana del periodo estival.

Se prevé que las franjas horarias en las que se registre un tráfico más intenso serán de 16.00 a 21.00 horas este viernes; el sábado 1 de agosto, de 10.00 a 14 horas, y el domingo 2 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su Seguridad Vial.

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante esta operación salida de agosto, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera desde las 13:00 horas del viernes 31 de julio hasta las 24.00 horas del domingo 2 de agosto.

Actualmente los principales trabajos se desarrollan en la A-132 entre Las Peñas de Riglos y Bailo (Huesca), en concreto en el viaducto; en la A-23, obras paralizadas desde comienzos de año en la variante de Sabiñánigo (Huesca) con desvíos alternativos por la N-330, la N-260 y la A-23; la N-232 entre Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro (Zaragoza) por la construcción de la autovía A-68; la N-260 en Bisaurri (Huesca), donde se da un corte alternativo de ambos carriles que viene siendo regulado por semáforos o señalistas; otros dos puntos de la A-23 en Sabiñánigo --kilómetros 515 a 516 de la N-260a y 625 a 632 de la N-330; la N-330 también pero en Villastar (Teruel), por la mejora del trazado entre los kilómetros 296 a 301 y la rehabilitación estructural de la N-420 en el kilómetro 610 en Alfambra (Teruel).

Como tramos conflictivos la DGT señala el final de la A-23 en Lanave-Hostal de Ipiés (Huesca), la N-330 entre los kilómetros 614 y 617, donde son habituales las retenciones el cuello de botella existente hasta la incorporación a la autovía sentido Huesca. También, la N-330, kilómetros 628-632, en Sabiñánigo por atravesar un tramo en obras que confluye con la N-260a --tramo Biescas-Sabiñánigo-- y también en la misma localidad serrablesa, el tramo 404- 406 de la A-23, ubicado entre dos tramos de la N-330.

Como vías alternativas para evitar atascos en las salidas, se plantean la AP-68, en lugar de A-68 (tramo Zaragoza - La Rioja); la Z-40 Sur, si la Ronda Norte se encuentra congestionada (Zaragoza), así como la ARA-A1, que comunica N-2 y AP-2 con N-232 (Villafranca de Ebro - El Burgo de Ebro).

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN

La Resolución de la Dirección General de Tráfico de 14 de enero de 2026 (BOE de 20 de enero de 2026), por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026, restringe, en determinados días y carreteras del territorio nacional, la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, transporte de mercancías peligrosas, vehículos que precisan autorización especial para circular en razón de la carga que transportan, vehículos especiales y maquinaria de servicios automotriz-grúa de elevación.

En Aragón, se prohíbe la circulación de Transportes especiales (vehículos que precisan Autorización Complementaria de Circulación al superar las masas o dimensiones máximas permitidas), Mercancías Peligrosas (vehículos que transporten mercancías peligrosas) y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria (maquinaria de servicio automotriz y grúa de elevación) el sábado 1 de agosto de 8.00 a 15.00 horas y el domingo 2 de agosto de 8.00 a 24.00 horas. Además, se prohíbe la circulación de camiones de más de 7.500 kg de M.M.A.

Pero además de todas estas medidas, el subjefe provincial en Dirección General de Tráfico, Lorenzo Domingo, ha advertido de que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida, un reto de todos a nivel social" para que no suba la cifra de cinco personas fallecidas este verano en las carreteras de la Comunidad. Por ello ha pedido respetar las normas de tráfico como la mejor garantía para la seguridad propia y la de los demás.

Normas como los límites de velocidad, diferentes para cada tramo de vía en función de sus características y a reducir ante condiciones especiales, meteorológicas e incidencias.

"Está más que demostrado que los excesos de velocidad son una causa concurrente en muchos accidentes de tráfico y, además, aumenta mucho el grado de lesividad de los accidentes cuando estos se producen", ha recordado Domingo.

También ha insistido en el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil: "Por desgracia aún tenemos en Aragón personas que mueren en carretera en un accidente por no llevar el cinturón de seguridad". De hecho, ha comentado un caso reciente en el que un informe de la Guardia Civil apuntaba que la víctima se podía haber salvado si hubiera usado cinturón de seguridad.

En cuanto a la novedad de la baliza conectada V16, el subjefe provincial en Dirección General de Tráfico ha explicado que, en caso de avería, de incidencia en carretera, hay que apartar el coche de la vía, incluso del arcén, encender los 'warning' y colocar la baliza V16 en la parte superior del vehículo.

"De esa manera nos van a poder ver otros conductores, pero, además, vamos a aparecer en los principales navegadores que usan muchos conductores y la DGT también va a recibir esa información, con lo cual vamos a aportar una doble seguridad, la visión física y la visión virtual, el aviso, la prevención a otros conductores de que hay un obstáculo en la calzada", ha comentado.

Por último, ha advertido del riesgo de caer en la relajación durante los desplazamientos cortos de fin de semana: "Bajamos la guardia cuando nos vamos al pueblo de al lado, nos vamos a cenar, nos vamos a comer, no, ahí hay que usar la misma responsabilidad".