Nolasco ordena suspender las ayudas a las ONGs "que colaboren con la invasión migratoria de Ceuta"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón Alejandro Nolasco - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado este viernes, con carácter urgente e inmediato, que su Departamento suspenda toda ayuda económica que dependa de sus áreas de gobierno y que tengan como destinatarias a ONGs "que colaboren con la invasión migratoria de Ceuta".

Ha indicado que esta decisión no sólo viene obligada por responsabilidad en defensa de la seguridad nacional, de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de España, sino que, además, se sustenta plenamente en el espíritu y la letra del Pacto de Gobierno.

"Ni un euro de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente, puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica invasión que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional", ha subrayado Nolasco.

"Si a alguien hay que proteger en estos momentos es a los ciudadanos españoles residentes legalmente en Ceuta, que son las auténticas víctimas de una situación extrema, inédita y que pone en riesgo su propia seguridad y el funcionamiento de los más elementales y básicos servicios públicos", ha afirmado.

Y ha advertido de que "no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes aquellos que han hecho gala de una acción perfectamente coordinada y a la que el Gobierno de España no ha dado una respuesta adecuada en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial y de la protección de la población legalmente asentada en Ceuta, como ha quedado atestiguado en las imágenes que hemos visto todos".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "las víctimas no son quienes nos han invadido, que deben ser considerados como tales, como invasores, sino el pueblo español que ve cómo Ceuta es tomada literalmente por una invasión a través de fronteras desprotegidas por la inacción del Gobierno más corrupto que ha tenido España".

La Fiscalía General del Estado estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, dirigida por Nolasco, por la retirada de la retribución semanal a menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad.