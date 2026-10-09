La DGT prevé en Aragón 450.000 desplazamientos en la Operación Especial de Tráfico 'El Pilar 2026'

Archivo - Varios vehículos en la A-5 el día que comienza la operación salida del puente de mayo 2022, a 29 de abril de 2022, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la 'Operación de Tráfico 1º de mayo', un dispositivo espe - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Operación Especial de Tráfico 'El Pilar-2026' espera que se produzcan 450.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se desarrolla desde las 15.00 horas del viernes 9 de octubre y hasta las 24.00 horas del lunes 12 de octubre.

Este periodo festivo propicia movimientos de vehículos, por lo que la circulación por nuestras carreteras se verá incrementada con desplazamientos en largo y corto recorrido, cuyos destinos principales son las zonas de descanso y turísticas de costa y montaña y, también las zonas de segunda residencia y de ocio cercanas a núcleos urbanos.

Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 'El Pilar-2026', para dar cobertura a los desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con el objetivo de facilitar la movilidad y la fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos de vehículos y velando por su seguridad vial.

Las Jefaturas de Tráfico hacen un llamamiento a los conductores para que realicen una conducción responsable. El otoño es un periodo del año en el que suelen hacer aparición fenómenos meteorológicos adversos que pueden sorprender en carretera, como lluvia, niebla o viento.

El horario de mayor intensidad de tráfico es el siguiente: viernes 9 de octubre, de 16.00 a 22.00 horas; sábado 10 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas, y lunes 12 de octubre, de 15.30 a 21.00 horas.

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial 'El Pilar-2026', de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera, habilitándose itinerarios alternativos.

Los tramos conflictivos se encuentran en la N-330, entre los kilómetros 614 al 617 (Lanave-Hostal de Ipiés), con retenciones por fin de autovía sentido Francia y retenciones hasta incorporación autovía sentido Huesca; en la N-330, entre los puntos kilométricos 635 y 632, en Sabiñánigo, por un tramo en obras y la confluencia con N- 260a (Biescas-Sabiñánigo); en la A-23, en Sabiñánigo, en un tramo de autovía entre dos tramos de N-330 y zona de obras.

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN

La Resolución de la Dirección General de Tráfico de 14 de enero de 2026, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026, restringe, en determinados días y carreteras del territorio nacional, la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilogramos de MMA, transporte de mercancías peligrosas, vehículos que precisan autorización especial para circular en razón de la carga que transportan, vehículos especiales y maquinaria de servicios automotriz-grúa de elevación.

En Aragón, se prohíbe la circulación de transportes especiales, mercancías peligrosas y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria en los siguientes periodos: domingo 11 de octubre desde las 8.00 a las 15.00 horas y lunes 12 de octubre desde las 8.00 a las 24.00 horas. Además, se prohíbe la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de MMA.