El Día del Deporte en la Calle alcanza una valoración sobresaliente por parte de la ciudadanía

Los participantes otorgan una puntuación media de 8,85 sobre 10 al evento y de 9,04 a las actividades, según la encuesta elaborada por la Universidad de Zaragoza.

ZARAGOZA 3 Feb.

El Día del Deporte en la Calle 2025 ha registrado un alto nivel de satisfacción entre las personas asistentes, según los resultados de la encuesta de valoración elaborada por la Universidad de Zaragoza y presentada por la sociedad municipal Zaragoza Deporte a través de una nueva visualización interactiva de datos.

El estudio, realizado durante la celebración del evento los días 13 y 14 de septiembre en la Plaza del Pilar, revela una valoración media global de 8,85 sobre 10, mientras que las actividades deportivas alcanzan una puntuación aún mayor, con una media de 9,04 sobre 10, lo que confirma el éxito de esta cita deportiva y su excelente acogida por parte de la ciudadanía.

El Día del Deporte en la Calle convirtió la Plaza del Pilar, durante dos días, en un gran escenario polideportivo con 65 talleres deportivos y divulgativos gratuitos para todas las edades y niveles de habilidad, con la implicación de federaciones y clubes de la ciudad.

La encuesta se ha llevado a cabo mediante una metodología científica rigurosa, basada en 378 entrevistas presenciales realizadas durante el propio evento, con un muestreo aleatorio estratificado por sexo, edad y eje temático, garantizando así la representatividad de los resultados. Los datos reflejan también el carácter inclusivo, familiar e intergeneracional del Día del Deporte en la Calle, así como su impacto positivo en la promoción de hábitos de vida activos y saludables.

La visualización interactiva desarrollada permite consultar de forma clara, accesible y dinámica los principales resultados de la evaluación, incluyendo el perfil de las personas participantes, su nivel de satisfacción y el impacto deportivo y social del evento. La herramienta está abierta a toda la ciudadanía y facilita la consulta de los datos mediante distintos filtros, reforzando la transparencia y el acceso a la información pública.

Con la publicación de esta visualización interactiva, Zaragoza Deporte Municipal avanza en su apuesta por una gestión pública basada en datos y evidencias, incorporando herramientas digitales que permiten evaluar con mayor precisión el impacto de los eventos deportivos municipales y orientar la mejora continua de futuras ediciones.

UNA EDICIÓN CON DIMENSIÓN EUROPEA

La edición 2025 del Día del Deporte en la Calle ha tenido además un marcado carácter europeo, al estar vinculada al proyecto DSStreet- Day of Sport in the Street, en el marco del programa Erasmus+ Sport de la Comisión Europea. Esta iniciativa, gestionada con la colaboración de la Dirección General de Fondos Europeos, impulsa la cooperación internacional para fomentar la actividad física y el deporte como herramientas de cohesión social, inclusión, educación y salud, conectando a Zaragoza con ciudades como Pau (Francia), Rodas (Grecia) y Reikiavik (Islandia).

El informe pone de manifiesto que el evento contribuye a reforzar la imagen de Zaragoza como una ciudad activa, comprometida con el deporte para todas las edades y alineada con los valores europeos de participación e inclusión.

