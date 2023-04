Díaz (Podemos) insiste en que la unión de estaciones "no tiene viabilidad" y destaca "la contestación por el territorio"

ZARAGOZA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha afirmado este martes que el proyecto de la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal (Huesca) "no tiene viabilidad" y ha puesto de relieve "la contestación por el territorio". Ha protagonizado una nueva edición del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) con el tema 'Podemos, la fuerza que transforma'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maru Díaz, ha pedido que la Comisión de Seguimiento del proyecto lo descarte en su reunión de este miércoles, argumentando que "no se pueden ejecutar los fondos en tiempo y forma, no tiene sostenibilidad ambiental, hay un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet y tampoco tiene apoyo social".

"Estamos a tiempo de dirigir los 26 millones de los fondos europeos a proyectos de turismo sostenible de verdad y abandonar los megaproyectos que no tienen ninguna viabilidad desde el punto de vista científico ni climático", ha urgido Díaz.

Ha recalcado que "hay una lista enorme de proyectos de pymes y autónomos de desestacionalización del turismo y que tienen que estar en sus casa alucinando por que llamen turismo sostenible a cargarse una parte del Pirineo; no perdamos los 26 millones".

SÍ ES SÍ

En otro orden de cosas, Maru Díaz se ha mostrado sorprendida por el acuerdo del PSOE con el PP para reformar la Ley de 'Solo sí es sí', ya que el PP "ha bloqueado todos los derechos en materia de mujer y feminismo", mencionando el aborto y el matrimonio homosexual: "Dudo mucho que nos tengan que decir desde la derecha cómo proteger a las mujeres".

Ha añadido que "sigue habiendo proyectos para modificar lo que había que modificar sin tocar el consentimiento" y ha opinado que "al PSOE le pasará factura el día de mañana porque ninguna mujer puede entender este acuerdo con el PP".

La candidata de Podemos también ha aludido a Sumar, candidatura a las elecciones generales que lidera Yolanda Díaz, considerando al respecto que "Yolanda es la mejor candidata, pero necesita nuestra organización porque no se puede asaltar los cielos solo con una buena candidatura; hace falta arraigo, gobiernos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Por otra parte, "contar intimidades internas de la organización en 'prime time' no es mi estilo, no es el camino que hay que seguir".

GESTIÓN VALIENTE

Maru Díaz ha dedicado su intervención en el Foro ADEA a presentar "la gestión valiente" realizada hasta ahora, señalando que "las políticas puestas en marcha, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma impositiva, están funcionando, los datos de recuperación del país y de Aragón avalan la gestión hecha".

Desde Podemos "reclamamos más", ha dicho Maru Díaz, quien ha defendido "las políticas concretas que piensen no en el corto plazo, sino en el mañana, en la innovación económica, para que en Aragón pasemos de vivir, algo que ya hemos conseguido, a vivir bien, sin miedo" y "poder pagar una vivienda confortable, tener trabajo seguro y servicios de calidad en el territorio, tener un planeta sostenible y una economía de futuro".

Ha planteado propuestas como dotar el parque de vivienda pública con 5.000 viviendas más, incrementar el presupuesto de la Atención Primaria un 25 por ciento, elaborar un "pacto por los cuidados", reducir la jornada laboral, una alianza por la innovación y la ciencia en el territorio, como el Centro de Bioeconomía y el aeropuerto industrial de Teruel o el Centro de Innovación Gastronómica de Huesca.