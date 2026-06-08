Diez alumnos de Unizar participan, por primera vez, en 'Generación Talento' de la Fundación Princesa de Girona

Preentación del programa "Generación Talento" de la Fundación Princesa de Girona en el que participa la Universidad de Zaragoza y Fundación Ibercaja - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una selección de diez alumnos de la Universidad de Zaragoza (Unizar) participarán, por primera vez, en el programa 'Generación Talento' de la Fundación Princesa de Girona, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ibercaja, y que les permitirá adquirir formación en habilidades demandadas dirigidas a la empleabilidad y emprendimiento.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la directora de Ecosistema y Gobernanza de la Fundación Princesa de Girona, Laura Fernández Lord; y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, han presentado esta iniciativa este lunes, acompañados de varios de los alumnos seleccionados que vivirán esta experiencia.

Rosa Bolea ha explicado que el nacimiento de este programa en la Universidad de Zaragoza con los socios Fundación Ibercaja y Fundación Princesa Girona significa que se refuerza "muchísimo esa intención de que los estudiantes salgan de las aulas con una formación mucho más integral, que sin duda les va a abrir puertas en su futuro profesional, y esa es la intención de este proyecto".

Este año se han seleccionado 10 estudiantes, pero el resto de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza podrán unirse, si lo desean, a actividades que se van a ir organizando con este 'Tour del Talento'. De esta forma la Universidad de Zaragoza está "tremendamente orgullosa de poder ser una parte de este proyecto a nivel nacional y porque nuestros estudiantes van a salir ganando con estas formaciones y con estas actividades", ha destacado la rectora.

Asimismo, Bolea se ha mostrado convencida de que esta experiencia de este primer año va a ser un llamamiento para que al año que viene haya muchísimas más solicitudes.

Por su parte, la directora de Ecosistema y Gobernanza de la Fundación Princesa de Girona, Laura Fernández Lord, ha informado de que el programa 'Generación Talento' tiene el reto de mejorar la orientación profesional y la empleabilidad de los jóvenes a través de dos itinerarios formativos que se denominan 'sprints' formativos online.

Uno que es de orientación profesional y otro que es competencial, unido a las competencias destacadas por el World Economic Forum en un entorno creciente de inestabilidad, volatilidad. "Son estas competencias precisamente las que van a marcar una diferencia entre los jóvenes que las tengan y los que no", ha avisado.

Estas competencias son pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad; motivación y autoconciencia; pensamiento creativo; curiosidad y aprendizaje continuo; atención al detalle; empatía y escucha activa: liderazgo e influencia social y control de calidad y conocimiento tecnológico.

FORMACIÓN

La formación en estas competencias se lleva a cabo a través de dos itinerarios que tienen una duración de entre 40 y 45 horas y que se acompañan de mentoría por parte de las empresas de la Fundación Princesa de Girona, que cuenta con una red de más de 1.500 mentores de 40 de las empresas del patronato que acompañan a estos jóvenes tanto en el desarrollo de su orientación profesional como de sus competencias.

Son los alumnos los que dicen cuál es el itinerario que quieren seguir y con la Universidad de Zaragoza se va a reconocer con créditos esta formación para que la puedan integrar en el pasaporte digital de la Unión Europea y que esté acreditada.

El programa empieza a final de curso y tiene una duración entre tres y seis meses en función del itinerario que ellos elijan, si es competencial o si es de organización profesional y se acompaña de las mentorías, que son dos horas mensuales a lo largo de seis meses, de tres o seis meses, en función del recorrido que elijan.

En este proceso, ha detallado Laura Fernández, se cuenta con un socio "de excepción" como es la Fundación Ibercaja, que es patrono de la Fundación Princesa de Girona, que aporta mentores al programa y que además va a acoger a estos jóvenes en el denominado Tech Experience o los centros de desarrollo, que son sesiones prácticas en las empresas del patronato, donde aprenden cuáles son esas competencias que demanda el mercado laboral como pueden ser las relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA).

En otoño se organizará un Tech Experience en la Fundación Ibercaja, en su campus, y también se va a acoger con la Fundación Ibercaja el programa Generación Propósito 2.0 de emprendimiento de impacto, que se va a producir también una actividad en otoño para esos jóvenes que quieren emprender con impacto social o ambiental y que van a venir a Zaragoza para conocerse, para conectar y para poder desarrollar sus emprendimientos de impacto vinculados al territorio como es Aragón, en el que Ibercaja tiene una gran presencia, ha destacado.

Estos primeros 10 alumnos son los que van a tener una acreditación, pero el programa está abierto a todos los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y, de hecho, en este programa "Generación Talento" ya han pasado 7.000 alumnos de varias universidades en toda España, ha contado Laura Fernández.

APORTACIÓN DE FUNDACIÓN IBERCAJA

La participación de Fundación Ibercaja en este programa es la de "aportar todo nuestro ecosistema en el área de educación, y principalmente en este caso concreto va a ser el campus de formación de Cogullada, donde vamos a tener a los jóvenes, estos jóvenes estudiantes, en su último tramo de su carrera universitaria, de sus estudios, y estarán formándose en habilidades necesarias para su desarrollo profesional", ha comentado el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

Los estudiantes estarán acompañados de mentores y de directivos de empresas con las que tiene relación no solo Fundación Ibercaja, sino también Fundación Princesa de Girona, algunas de ellas patronas de la Fundación.

Entre las habilidades que en este caso en concreto adquirirán es cómo va a afectar la IA en esas habilidades competenciales que requerirán los jóvenes para su desarrollo", ha precisado Rodrigo.