Díez: "Somos muchos los jóvenes que rechazamos los recortes de derechos de PP y Vox en la provincia de Huesca y Aragón"

El nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas del Alto Aragón, Manuel Díez, se dirige a los asistentes desde el atril. - JUVENTUDES SOCIALISTAS DEL ALTO ARAGÓN

El nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas del Alto Aragón se compromete a movilidad el voto joven progresista

HUESCA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) - Vivienda accesible, salarios dignos, rechazo a la privatización de los servicios públicos, óptimas comunicaciones que permitan vivir donde uno quiere, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y un rechazo rotundo a la guerra.

Estos son los principales compromisos a los que se ha comprometido el recién elegido secretario general de las Juventudes Socialistas del Alto Aragón, Manuel Díez, en el congreso que esta organización ha celebrado esta mañana en la sede del PSOE altoaragónes en Huesca.

"Estoy muy ilusionado y convencido de que somos muchos las y los jóvenes que rechazamos las políticas de PP y Vox en la provincia de Huesca, en los ayuntamientos donde gobiernan y en el propio gobierno de Aragón, y ante esta realidad vamos a trabajar desde Juventudes Socialistas para movilizar a los jóvenes y que en las próximas convocatorias electorales el PSOE sea la fuerza política más votada", ha dicho Díez en su intervención este mediodía.

"La gente joven lo que necesitamos es lo que necesita la mayoría de la sociedad: políticas de igualdad, que se cuiden los servicios públicos que están muy deteriorados en el medio rural, que no quiten pediatras, que no quiten especialistas, que no quiten médicos, que no quiten camas, un acceso a la vivienda", ha dicho a los medios de comunicación.

"Estamos viendo casos con la vivienda muy preocupantes, especulaciones, vemos que no declaran zonas tensionadas por mucho que se lo pidamos, estamos viendo esa subida de precios incluso en gente que vive en viviendas VPO y que les van a duplicar el precio, eso es especular con la vivienda y eso es completamente lo contrario a lo que quieren los jóvenes", ha añadido.

Manuel Díez ha agradecido el apoyo recibido, así como el respaldo y trabajo de la Federación Altoaragonesa del PSOE, cuyo secretario general Fernando Sabés ha participado en la clausura de este congreso.

"Es fundamental el trabajo desde las bases, conocer las inquietudes de los jóvenes y contar con un interlocutor directo y claro para canalizar las necesidades de los más jóvenes, que pasan por vivienda, trabajo, igualdad de oportunidades para todas y todos y opciones para que quien quiere vivir en el medio rural pueda hacerlo", ha dicho Sabés.

"Tenemos el mejor equipo, con una ejecutiva paritaria y con jóvenes de todas las comarcas oscenses para movilizar el voto joven en las elecciones de 2027", ha dicho Díez, quien prevé un año "muy electoral, quizás súper electoral", ha advertido ante la conclusión del ciclo electoral nacinal, pero también, "probablemente con unas elecciones autonómicas, visto el desgobierno de Jorge Azcón en nuestra Comunidad autónoma". En la clausura ha participado también el secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón, Daniel Sanagustín.

JACETANO Y MUY VINCULADO AL DEPORTE

Manuel Díez nació en Jaca en 1995, trabaja como responsable de Deportes en Villanúa, sector al que está muy vinculado, tanto en la práctica deportiva en Jaca como por sus estudios Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Ha sido secretario de organización de Juventudes Socialistas de Aragón y en la Ejecutiva provincial oscense del PSOE es vocal en la secretaría de Deportes. En el ámbito institucional, Díez tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Jaca en 2020. En ese primer mandato ejerció como portavoz de medio ambiente, movilidad, parques y jardines y desde 2023 es portavoz adjunto del grupo municipal socialista.

En el congreso de este domingo han participado en diferentes mesas redondas el ex secretario general de las JSA- Altoaragón, alcalde de Ayerbe y actual portavoz socialista en la Diputación de Huesca, Antonio Biescas, y la secretaria general del PSOE Jaca y presidenta de la comarca de La Jacetania, Olvido Moratinos.

También, bajo el título de 'Valores socialistas en un mundo en constante cambio' ha reunido al expresidente de Aragón y presidente del PSOE Aragón, Marcelino Iglesias; la diputada en el Congreso, secretaria general del PSOE Huesca y alcaldesa de Alcolea de Cinca, Begoña Nasarre y al alcalde de Chalamera y diputado provincial, Santiago Vilas.