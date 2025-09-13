Dimas Gimeno y Félix Tena, protagonistas el 30 de octubre del IV Congreso Aragonés de Comercio e Innovación

Imagen de la edición 2024 del Congreso Aragonés de Comercio e Innovación celebrada en Teruel - GOBIERN DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de Wow Concept y Kapita y ex-presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno y el empresario aragonés Félix Tena, serán dos de los protagonistas principales del IV Congreso Aragonés de Comercio e Innovación que se celebra el 30 de octubre en el Auditorio de Caixaforum.

Un encuentro que bajo el eslogan Humanización comercial: evolución al servicio de las personas será inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero y clausurado por el presidente, Jorge Azcón.

Para la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, poder escuchar a estos ponentes va a ser muy útil para el sector "para los comerciantes aragoneses, poder escuchar a estos dos empresarios de raza, con vocación de detallistas, va a ser realmente inspirador. Tras muchas olas surfeadas siguen encima de la tabla y con la energía e ilusión que siempre han tenido".

Durante la jornada, uno de los asuntos a tratar serán las Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (BID en inglés). Alvaro Costela, director de comunicación y márketing del centro comercial Liverpool One y que trabajó durante una década para la organización que gestiona los BID de Liverpool, explicará su experiencia con estas figuras, cuya ley está en trámite en las Cortes de Aragón para su implantación en la comunidad.

Los BID también serán objeto de debate en una mesa redonda en la que escucharemos la visión de Alejandro Aznar, de Zaragoza Esencial y Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel. Ambos estarán acompañados por los empresarios Oriol Cesena y Óscar Gracia con una amplia experiencia en esta figura comercial.

Asimismo, en el encuentro, la gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, mostrará los resultados de un proyecto de sensorización que está realizando el Ejecutivo aragonés para tener todos los datos que combinen de la mejor manera turismo y compras.