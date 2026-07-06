La DPH facilitará la cobertura de telefonía y datos en cinco municipios rurales con zonas de sombra

El presidente de la DPH, Isaac Claver, en agosto de 2024, reunido con empresarios de la zona de Rodellar afectados por la falta de cobertura. - DPH

HUESCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la DPH ha aprobado este mediodía la modificación de crédito para ayudar a los ayuntamientos de Arguis, Bierge, Caldearenas, Chalamera y Casbas de Huesca a solucionar los problemas de cobertura de telecomunicaciones en determinadas zonas de sus municipios.

La Diputación da así solución a un problema que, aunque no es de su competencia, limita las comunicaciones cotidianas, dificulta el acceso a servicios esenciales, contribuye al aislamiento del medio rural y afecta al funcionamiento de establecimientos turísticos.

La cinco actuaciones que se van a realizar responden a una misma necesidad: las especiales condiciones orográficas de estas zonas dificultan una adecuada cobertura de telefonía móvil, televisión e internet, afectando especialmente a vecinos de edad avanzada.

Sin embargo, la reducida población y la escasa rentabilidad económica de estas zonas hacen que los operadores de telecomunicaciones no acometan por si solos las inversiones necesarias.

Este es además un problema grave para las empresas turísticas que dan servicio en estas zonas y que, en algunos casos, han llegado a contratar hasta tres servicios diferentes de telecomunicaciones, con el sobrecoste que ello supone, y sin garantizar con ello el acceso a internet.

En este contexto, y tras conocer los problemas de cada uno de los municipios, la Diputación ha planteado la creación de infraestructuras --casetas equipadas con sistemas de telecomunicaciones-- que den la cobertura necesaria y favoreciendo la prestación de estos servicios.

Para ello, la DPH va a hacer una inversión de más de 170.000 euros. La Diputación va a financiar la adecuación de las casetas así como la redacción de los proyectos para dotarlas de energía eléctrica.

Para ubicar estas instalaciones la DPH ha contado con el apoyo técnico de la empresa pública AST --Aragonesa de Servicios Telemáticos-- que, tras realizar una estudio pormenorizado de cada caso, ha determinado su localización para lograr la mayor cobertura posible.

De esta forma, las casetas van a estar ubicadas en Bentué de Rasal (Arguis), San Saurnino (Bierge), Javierrelatre (Caldearenas), Chalamera y Labata (Casbas de Huesca).

El objetivo es que estas instalaciones puedan estar terminadas y ya con conexión eléctrica en el primer trimestre de 2027 dando así solución a estos municipios que podrán disponer, por fin, de una cobertura adecuada de servicios de telecomunicaciones.