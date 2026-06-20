La Diputación de Huesca abre la convocatoria de los contratos de Artes Visuales

Archivo - Proyecto de Jorge Isla, ganador de la convocatoria artística Ramón Acín 2022 de la DPH - DPH - Archivo

HUESCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

la Diputación Provincial de Huesca ha abierto una nueva convocatoria de sus contratos de Artes Visuales, dirigidos a artistas, creadores e investigadores que quieran desarrollar proyectos de creación contemporánea, o de investigación vinculados al patrimonio fotográfico y audiovisual altoaragonés.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026 y la tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede de la Diputación.

La convocatoria vuelve a articularse en dos líneas. El contrato Ramón Acín, destinado a proyectos de creación e investigación artística de cualquier disciplina, cuenta con un importe máximo de 12.000 euros.

Por su parte, el contrato Ángel Fuentes de Cía, orientado a la investigación y divulgación de fondos fotográficos, tiene una cuantía máxima de 6.000 euros. En conjunto, ambas líneas movilizan hasta 18.000 euros para apoyar el trabajo de artistas e investigadores.

Con estos contratos, la Diputación de Huesca busca favorecer la producción artística contemporánea, impulsar nuevas lecturas sobre el territorio y contribuir al estudio y difusión de fondos fotográficos relacionados con la provincia o custodiados en la Fototeca provincial.

Las personas interesadas deberán presentar una memoria detallada del proyecto, una propuesta económica y el currículum académico o profesional.

En el caso del contrato Ramón Acín, además de su calidad artística, se valorará positivamente la vinculación del proyecto con la provincia de Huesca; en el Ángel Fuentes, la contextualización del fondo, la metodología de investigación, las fuentes previstas y las posibles acciones de difusión.