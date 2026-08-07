La Diputación de Huesca ayudará a la Comarca de la Ribagorza para reabrir cuanto antes las pasarelas de Montfalcó

Algunos de los daños que ha causado la tormenta en las pasarelad de Montfalcó. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pasarelas de Montfalcó se encuentran cerradas a visitantes tras las daños que ha causado este jueves una fuerte tormenta que cayó sobre la zona. La Diputación Provincial de Huesca (DPH) va a colaborar con la Comarca de la Ribagorza, responsable del mantenimiento de este recurso turístico, para poder abrir las pasarelas con seguridad en el menor tiempo posible.

Este viernes se ha decretado el cierre de las pasarelas de Montfalcó. La fuerte tormenta que caía este jueves provocó desprendimientos de tierra y roca que, a su vez, han dañado las pasarelas.

La Comarca de la Ribagorza, encargada de su mantenimiento, ha solicitado PRAMES el envió de técnicos que van a evaluar el estado en el que ha quedado esta infraestructura turística que cada año visitan más de 20.000 personas.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha tenido conocimiento de estos daños por parte del Presidente de la comarca, Roque Vicente. Claver ha señalado que "estamos ante un problema que afecta no solo a La Ribagorza, sino al conjunto de la provincia, porque las pasarelas de Montfalcó se han convertido en uno de nuestros grandes atractivos turísticos y generan cada año un importante flujo de visitantes hacia este territorio".

Claver, que ha visitado recientemente el refugio de Montfalcó, ha incidido en que "lo prioritario en estos momentos es conocer con precisión el alcance de los daños y ayudar para que la reapertura se produzca cuanto antes con todas las condiciones de seguridad".

Por ello, ha asegurado, "la Diputación va a estar al lado de la Comarca de La Ribagorza y de Viacamp y Litera para colaborar en todo aquello que sea necesario y conseguir que este importante recurso turístico pueda volver a estar operativo cuanto antes".