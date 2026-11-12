La Diputación de Huesca contará en 2027 con un presupuesto de 130 millones, un 10,2% más que en el ejercicio anterior

El equipo de gobierno de la DPH ha presentado los presupuestos de 2027. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) contará para el ejercicio 2027 con un presupuesto de 130 millones de euros, un 10,2 por ciento más que en 2026, destinando 66 millones a inversión, lo que supone que por primera vez en las cuentas provinciales la inversión supere al gasto y lo hace en más de un 50 por ciento.

El equipo de gobierno del PP de la institución provincial ha presentado este jueves en comisión al grupo de la oposición del PSOE su propuesta de presupuestos. Es el más elevado de la Diputación de Huesca hasta la fecha y, su principal novedad, radica en que contiene más inversiones que gastos.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha trasladado que "por primera vez, el presupuesto contiene más inversión que gasto, es decir, más del 50 por ciento del presupuesto se destina a inversión en carreteras, en vivienda, en seguridad o en infraestructuras".

Las inversiones han ido creciendo a lo largo del presente mandado y en cada ejercicio presupuestario, empezado por el correspondiente a 2024 con 40 millones de euros hasta llegar al de 2027 con 66 millones. Esto permite destinar el dinero a solventar las necesidades del Alto Aragón, según ha recalcado Claver. "Estos presupuestos son fruto de la escucha cercana en el territorio a pie de calle, con alcaldes, concejales y presidentes de comarca y así se dan soluciones a las necesidades".

Así, las inversiones se destinan a Carreteras, cuya partida aumenta un 70 por ciento llegando a los 21 millones de euros; en el Plan Vivienda, que aumenta un 50 por ciento y llega a los 3 millones; en seguridad, con una partida de 900.000 euros; en Bomberos, con un aumento de 14 por ciento y una partida de 4 millones; en Cultura, con un aumento de 12 por ciento y una partida de 6,5 millones o en ayudas a entidades sociales, con un aumento del 23 por ciento, y una partida de 1.600.000 euros.

El principal plan de apoyo al territorio es al Plan de Obras y Servicios, que contará con 25 millones de euros y el total de la legislatura en este plan ascenderá a los 9 millones de euros. Las principales inversiones de destinarán a la pista Chía a Plan con 4.600.000 euros; el eje Norte de Guara con 500.000 euros; a los pares de bomberos de la zona oriental y Jacetania, con 1.700.000 euros y para la residencia comarcal de Fonz, 100.000 euros.

Otro de los aspectos importantes es el Plan Vivienda, con un aumento del 50 por ciento este ejercicio y una partida de 3 millones de euros. Claver ha manifestado que "para este nuevo ejercicio se lanzará un plan de vivienda de 3 millones de euros, que hará un total de 9 millones de euros en este mandato".

Ha recalcado que "durante estos cuatro años de mandato del gobierno del PP en la Diputación de Huesca habremos invertido 9 millones de euros en vivienda y con un trabajo de colaboración con los ayuntamientos en el que ponemos a su disposición la inversión y ellos ejecutan las obras de construcción, rehabilitación o demolición y que en estos tres años anteriores nos ha dado entre 150 y 170 viviendas reales en el Alto Aragón".

Además, se realizarán mejoras en materia de seguridad (900.000 euros) duplicando la inversión, por ejemplo, en el Plan de Apoyo a la Guardia Civil para la rehabilitación, mejora de instalaciones y adquisición de equipamiento en diversos cuarteles de la provincia que pasa de 100.000 a 300.000 euros.

Claver ha insistido que con todo ello se pretende dar solución a los problemas y a las necesidades de la provincia de Huesca, porque ese es el objetivo del presupuesto.