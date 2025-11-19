La Diputación de Huesca invierte más de 100.000 euros en colegios concertados de toda la provincia

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y varios diputados provinciales con los cargos directivos del Colegio Santa Ana de Fraga. - DPH.

HUESCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca ha puesto en marcha una serie de ayudas destinadas a mejoras en instalaciones y equipamientos de colegios concertados del Alto Aragón, que suman más de 100.000 euros, han informado este miércoles en una nota de prensa.

Los centros beneficiados son el Santa Ana de Fraga, San Vicente de Paúl de Barbastro, San José de Calasanz de Barbastro, Vírgen del Romeral de Binéfar, Escuelas Pías de Jaca, Santa Ana de Monzón, Minte de Monzón, Santo Domingo Savio de Monzón y Santa Ana de Sabiñánigo.

Esta inversión se suma al medio millón de euros anuales de las escuelas públicas rurales. "La Diputación de Huesca invierte más que nunca en las escuelas de toda la provincia, incrementando el dinero para estos centros, pasando de 600.000 a 1.100.000 euros", ha valorado el presidente de la institución provincial, Isaac Claver.

Es la primera vez que la DPH invierte en las escuelas concertadas, algo que ha subrayado el director general del colegio Santa Ana de Fraga, Gabriel Labrador, donde se ha instalado con un sistema de megafonía con una subvención de 11.111 euros, y que ha recibido recientemente la visita del presidente de la institución, Isaac Claver, acompañado de otras autoridades del Bajo Cinca.

"Para nosotros ha sido muy importante porque supone un avance en nuestro centro educativo, pero además es un gesto muy significativo ya que reconoce nuestro trabajo y nos valora. No somos un colegio público pero nuestro servicio sí lo es, porque trabajamos para todas las familias", ha subrayado Labrador. En este centro son unos 600 alumnos.

MEJORAS

En Barbastro, el colegio San Vicente de Paúl ha modernizado su aula de Informática, el de San José de Calasanz ha adquirido equipamiento para sus aulas de Primaria. En Binéfar, el colegio Virgen del Romeral ha renovado mesas y sillas para los alumnos de Infantil, ha adquirido equipamiento deportivo, y también ha instalado una pantalla interactiva de pared. En Jaca, el colegio Escuelas Pías ha usado la subvención de 11.111 euros para adquirir equipamiento tecnológico, tratándose de una serie de ordenadores portátiles.

En Monzón, el colegio Santa Ana ha acondicionado el antiguo laboratorio como aula de proyectos, ha adquirido equipamiento para su aula TEA y también un monitor interactivo; el colegio concertado Minte ha mejorado sus aseos y el San Domingo Savio ha destinado la subvención al sistema de climatización de sus instalaciones, y a la adquisición de equipamiento tecnológico para las aulas. En Sabiñánigo, el colegio Santa Ana ha invertido en el aislamiento térmico de dos aulas de Infantil.

Además de estas ayudas, que van a tener continuidad en los próximos presupuestos, cabe destacar que la actual corporación provincial estimó ampliar desde el primer momento, la cuantía destinada a las escuelas rurales públicas de toda la provincia de Huesca, pasando de 600.000 euros a un millón de euros anuales gracias al convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón.

Tal y como ha concluido el presidente Claver, "sin tener competencias en esta materia, esta Diputación es la que más ha invertido en educación rural gracias a una apuesta decidida para mejorar la vida en localidades grandes, medianas y pequeñas de toda la provincia, y para todos los alumnos".