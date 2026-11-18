Cordobés, Búrdalo y Claver en la reunión que han mantenido. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Diputación de Huesca (DPH) para 2027 van a destinar a este plan 300.000 euros frente a los 100.000 de este año 2026. Estas ayudas están destinadas a mejorar y acondicionar las instalaciones y los medios materiales disponibles en distintos municipios. Con esta iniciativa, la institución provincial refuerza su compromiso con un cuerpo fundamental para la seguridad en el medio rural, contribuyendo a que sus profesionales puedan desarrollar su labor en mejores condiciones.

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, se ha reunido con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, el teniente coronel José Enrique Cordobés, y con el responsable del Área de Apoyo y Personal en la Comandancia, el comandante Javier Búrdalo, para conocer las necesidades más urgentes en la provincia y anunciarles el incremento que el Plan va a registrar el próximo año.

Claver ha destacado que "aunque no se trata de una competencia propia de la institución provincial, tenemos claro que debemos colaborar para que la Guardia Civil disponga de las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo. Su presencia y su labor son fundamentales para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros pueblos".

En este sentido, Claver ha anunciado que la Diputación triplicará en 2027 la inversión destinada a este Plan de Apoyo a la Guardia Civil, pasando de los 100.000 euros de 2026 a los 300.000 euros del próximo ejercicio. El presidente ha recordado que "la seguridad en el medio rural es una de nuestras prioridades y queremos seguir reforzándola con medidas concretas", en referencia también a otras iniciativas impulsadas por la Diputación, como el Plan de video-vigilancia Rural o el Plan de Policías Locales.

Este año 2026 el Plan de Apoyo a la Guardia Civil ha permitido realizar un total de 16 actuaciones en 14 cuarteles de la provincia con una inversión por parte de la Diputación de 105.000 euros. En concreto, esas intervenciones han llegado a las instalaciones de la Guardia Civil en Valle de Hecho, Torla-Ordesa, Sariñena, Sallent de Gállego., Sabiñánigo, Monzón, Gurrea de Gállego, Grañén, Canfranc, Boltaña, Benasque, Ansó, Alcolea de Cinca y Aínsa-Sobrarbe.

El Plan ha facilitado, por ejemplo, la mejora de los vestuarios del cuartel de Sariñena (15.000 euros); reparación de humedades y cambio de canales y bajantes en Benasque (13.100 euros); el cambio de suelos y puertas en el acuartelamiento de Hecho (9.800 euros); o el acondicionamiento de un trastero para convertirlo en oficina de atención al público en Sallent de Gállego (4.000 euros).

Otras de las actuaciones han consistido en tareas de pintura, reformas de estancias, sustituciones de carpintería exterior, instalación de contraventanas o mejoras de alumbrado.