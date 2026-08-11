La Diputación de Teruel ayuda a disfrutar de los beneficios del termalismo a las personas mayores de la provincia

Ariño, Manzanera y Segura de Baños son los tres balnearios participantes en la campaña de Termalismo 2026. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) promueve el envejecimiento activo y saludable con el programa de Termalismo Social 2026 que la institución pone a disposición de las personas mayores de Teruel que lo necesitan. El objetivo es doble, porque al mismo tiempo se promocionan las estancias en los balnearios turolenses, respaldando la actividad económica del sector del turismo de salud en la provincia.

Un año más, el área de Bienestar Social en colaboración con la Asociación de Termas Aragonesas promueven la campaña de bonos de este programa, por el que es posible disfrutar de estancias a pensión completa en cualquiera de los tres balnearios turolenses participantes --Segura de Baños, Ariño y Manzanera-- con una bonificación del 45% del coste, asumida por la institución provincial.

La DPT destina en su presupuesto 60.000 euros para lanzar este programa "con el objetivo de que la situación económica de las potenciales personas usuarias no sea un condicionante para el acceso a tratamientos de mejora y beneficio de su salud y bienestar, facilitando que pueda solicitarlo todo aquel que lo necesite", ha explicado la diputada delegada del área, Beatriz Redón en una visita al Balneario de Ariño, acompañada por María Gasco, directora operativa del centro.

La estancia en los balnearios turolenses permite unos días de desconexión y descanso, de autocuidado de mente y cuerpo y beneficio gracias a las propiedades que el acceso a las aguas mineromedicinales puede aportar. Un equipo de profesionales especializados en fisioterapia, estética y salud atienden a los asistentes, en espacios destinados al confort, que aprovechan las bondades de su ubicación en un entorno rural, caracterizado por la tranquilidad, el paisaje natural en su más puro estado y la calidad de la gastronomía local.

Las estancias termales del Programa de Termalismo Social incluyen los servicios de alojamiento con pensión completa, en estancias desde 2 a 5 noches máximo, con varias sesiones termales de técnicas de agua, circuito o similar, de una duración de unos 45 minutos (en estancias de 2 noches: 1 sesión termal, 3 noches: 2 sesiones termales, 4 noches: 3 sesiones termales, 5 noches: 4 sesiones termales).

El precio de dos estancias en los balnearios mencionados se establece en un máximo de 100 euros por noche, de los cuales la aportación de la Diputación Provincial es de 45 euros y los usuarios asumen la cantidad restante, que son 55 euros. De tal forma, la DPT bonifica el 45% de la estancia en el balneario. El precio de tres estancias es de 135 euros, cuatro estancias ascienden a 180 euros y 5 estancias cuestan 225 euros.

Los bonos son comercializados directamente por los balnearios adscritos al programa, que comprobarán el cumplimiento de los requisitos establecidos por los solicitantes. La Asociación de Termas Aragonesas se hace cargo del pago de la parte bonificada por lo que la parte correspondiente a la colaboración de la DPT se descuenta de la factura que se extiende a la persona usuaria.

POTENCIALES BENEFICIARIOS

Las personas interesadas en acogerse a este programa deberán ser residentes en la provincia de Teruel, ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, o bien ser pensionistas de viudedad con 55 o más años de edad, o ser pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español.

También en los casos de ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español con 65 o más años de edad o quienes tengan reconocida valoración de dependencia y/o discapacidad en más del 33%, bajo los requisitos de no padecer alteraciones del comportamiento ni enfermedad con riesgo de contagio, valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria y carecer de contraindicación médica para la recepción de los tratamientos termales.

Podrán ser beneficiarias también aquellas personas que demuestren tener vínculo con la provincia por nacimiento y/o por tener una segunda residencia en el territorio.