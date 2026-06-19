La Diputación de Teruel convoca ayudas para la implantación de nuevos multiservicios rurales en la provincia

El diputado delegado del área de Desarrollo Territorial de la Diputación de Teruel, Javier Ciprés. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha lanzado la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la implantación de multiservicios rurales de nueva implantación en el año 2026, desde el Área de Desarrollo Territorial y Programas Europeos.

La convocatoria, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, detalla que se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto máximo estimado de 30.000 euros en total, que podría incrementarse en función de las necesidades. La cuantía máxima de subvención por solicitante será del 80% de los gastos subvencionables, sin que pueda superar los 10.000 euros.

Podrán ser beneficiarios los ayuntamientos de la provincia de Teruel, para sí o para sus barrios rurales o las entidades locales menores que presenten sus solicitudes para participar, siempre y cuando no exista establecimiento que preste los servicios para los que se solicita el multiservicio rural.

La finalidad de esta ayuda es apoyar a los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos a los habitantes de municipios en los que la actividad privada ya no es capaz de prestarlos. Se trata, en concreto, de subvencionar la ejecución de actuaciones necesarias para la primera puesta en funcionamiento de multi servicios rurales.

Se consideran nuevos multiservicios aquellos que no hayan sido puestos en funcionamiento al servicio del público antes del 1 de enero del año en que se publique la correspondiente convocatoria.

El diputado delegado del área de Desarrollo Territorial, Javier Ciprés, ha trasladado el compromiso de la Diputación con estos servicios. "Teniendo en cuenta que tenemos más del 80% de municipios con menos de 500 habitantes, seguimos apostando para que los servicios esenciales en estos pueblos, cuando deja de existir la iniciativa privada, se puedan seguir prestando".

Ha agregado que "seguiremos apostando desde la DPT por ello, para que nuestros pueblos más pequeños puedan tener las necesidades mínimas cubiertas y la despoblación no sea un problema para que los gestores de estos multi servicios puedan seguir generando riqueza a nuestros municipios".

Ciprés ha anunciado que próximamente se publicará también la convocatoria de ayudas para la mejora de los multi servicios rurales que ya están en funcionamiento, con los que cada año colabora la institución provincial. En la actualidad, la provincia cuenta con 113 establecimientos adheridos a esta red que desarrolla la Cámara de Comercio e Industria de Teruel y que está previsto que crezca también en este ejercicio.

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel https://dpteruel.sedelectronica.es/ en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, finalizando el 15 de julio.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables la ejecución de obras e instalaciones, así como la adquisición de equipamiento y mobiliario que sean necesarios para la puesta en funcionamiento del multiservicio de nueva implantación, relacionados directamente con el desarrollo de la actividad, debidamente justificados en la memoria y realizados en el período de ejecución.

También podrán ser gastos subvencionables la elaboración del Proyecto o Memoria Valorada y el Plan de Empresa, como una parte del conjunto de actuaciones a acometer para ponerlo en funcionamiento.

La cuantía máxima de subvención por elaboración de la Memoria Valorada y el Plan de empresa no superará la cantidad de 500 euros y su pago estará condicionado a la ejecución de las actuaciones de obras y/o equipamiento previstas en la solicitud.

Sin embargo, no se consideran gastos subvencionables la adquisición de menaje, ni de artículos decorativos y similares. Las obras, instalaciones, el equipamiento y el mobiliario se vincularán a un local de propiedad o uso municipal mediante el correspondiente contrato de arrendamiento.

Esta subvención es compatible con otras ayudas que pueda recibir el beneficiario para el mismo objeto y finalidad, sin que en su conjunto puedan superar el coste de la actividad. En caso de recibir ayudas por un importe superior, estas ayudas se reducirán proporcionalmente hasta cumplir con dicho porcentaje.