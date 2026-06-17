La Diputación de Teruel destina de nuevo 270.000 euros a residencias de mayores para gastos corrientes

La diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Beatriz Redón, visita una residencia de mayores en Burbáguena. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las residencias de mayores de la provincia de Teruel contarán un año más con el apoyo de la Diputación de Teruel (DPT) para la financiación de gastos corrientes, según se recoge en la convocatoria de ayudas publicada por el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE). La institución provincial dedica a esta línea 270.000 euros y podrán solicitarla los centros turolenses que se dedican a la atención de los mayores en régimen de internado.

Las subvenciones de este programa tienen como objeto contribuir a la permanencia de los centros residenciales para personas mayores en la provincia de Teruel y a la mejora de la asistencia de las personas usuarias, a través de la financiación de los gastos corrientes a los que se enfrentan los citados centros, todo ello con el objetivo de prestar una atención adecuada y de calidad, mejorando los cuidados de las personas mayores en la provincia. El período de ejecución de la presente convocatoria abarcará desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026.

"Desde la Diputación Provincial de Teruel somos plenamente conscientes de las dificultades a las que se enfrentan tanto los ayuntamientos como las entidades sociales que gestionan este tipo de centros residenciales y queremos seguir apostando por que presten un servicio de calidad a las personas mayores de nuestra provincia que necesitan y precisan un apoyo profesional diario en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y ya no pueden permanecer en sus domicilios", ha señalado la diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón.

Así, "con estas ayudas, que ascienden a 270.000 euros, pretendemos contribuir sobre todo a la permanencia de estas residencias y a que estas mismas puedan mejorar sus servicios, prestar servicios de calidad a cuantas más personas mejor", ha aseverado.

Pueden solicitarlas los centros residenciales destinados a la atención de personas mayores situados en la provincia de Teruel, que se acrediten como una entidad sin ánimo de lucro, ni dependan económica o institucionalmente de entidades con ánimo de lucro.

También las gestionadas directamente o dependan de ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, órdenes religiosas o patronatos titulares de centros residenciales para la atención de personas mayores que tengan asumida la gestión del centro de forma directa o indirecta.

SÓLO CENTROS DE MAYORES INTERNOS

El plazo para presentar las solicitudes es del 16 de junio de 2026 al 14 de julio de 2026 ambos inclusive.

Están dirigidas a los centros de mayores que tienen régimen de internado, por lo que quedan excluidos los centros centros de día, los hogares o los clubes de pensionistas.

Los gastos subvencionables son, según recoge la convocatoria, gastos suntuarios, gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamientos y otros de carácter protocolario, así como gastos relativos a dietas y locomoción de personal, en la medida que se determina en la convocatoria.

Para la concesión se establecen criterios de titularidad, primando con más puntos a las públicas municipales, y se tendrá en cuenta la capacidad del centro, el número de personas beneficiarias y el personal fijo y eventual en 2025, así como el presupuesto del centro.

Las subvenciones concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes, siempre que no se rebase el costo de la misma y en las condiciones que se establecen en la convocatoria.