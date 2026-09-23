La Diputación de Teruel eleva el Plan de Concertación Económica hasta los 22,8 millones, una dotación histórica

Joaquín Juste, presidente de la Diputación José Luis Alvir, diputado delegado de Planes Provinciales Yolanda Sevilla,Joaquín Juste y José Luis Alvir. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha presentado el Plan de Concertación Económica de 2026, con una dotación histórica de 22.800.000 euros. Es la mayor cuantía destinada hasta la fecha.

Estos fondos permitirán reforzar la liquidez de los pueblos de la provincia y harán posible a los 236 municipios turolenses y a la entidad local menor disponer de liquidez para atender sus necesidades.

Los ayuntamientos podrán decidir a qué gastos destinan la aportación en función de sus prioridades, una flexibilidad que les ayuda a responder a las demandas de sus vecinos. En la rueda de prensa de esta mañana, el presidente de la DPT, Joaquín Juste ha destacado la importancia de reforzar un plan que llega a todos los pueblos de la provincia, "con este incremento la institución amplía los recursos que pone directamente a disposición de los ayuntamientos para que puedan desarrollar su labor e invertir donde tengan mayor necesidad".

El diputado delegado de Planes Provinciales, José Luis Alvir, ha puesto el acento en la utilidad de este plan para los municipios de la provincia. Por su parte, la diputada delegada de Hacienda, Yolanda Sevilla, ha señalado el esfuerzo económico que supone alcanzar esta dotación histórica de 22,8 millones de euros.

UN REPARTO ADAPTADO A LOS MUNICIPIOS

El plan de Concertación Económica contempla un modelo de reparto progresivo, con asignaciones específicas para los municipios de la provincia. Su objetivo es que las entidades locales cuentan con recursos para atender las necesidades y mantener la liquidez de sus cuentas municipales.

Con esta nueva dotación, la Diputación de Teruel incrementa su apoyo económico directo a los ayuntamientos y refuerza una herramienta que les permite decidir cómo responder a las necesidades de cada localidad. En la distribución del fondo se establece un tratamiento específico para los municipios de mayor población. Siendo Calamocha el que más recibe, teniendo en cuenta los barrios, con una cuantía de 545.375,64 euros hasta los 34.539 de Almohaja.

Por su parte, Alcañiz recibirá recibirá 500.000 euros, frente a los 270.600 euros del año pasado. Esto atiende a la diversidad demográfica de la provincia.

Una vez trasferidas las cantidades a cada ayuntamiento, estos dispondrán de un plazo de tres meses para acreditar, por certificación expedida por Secretaría o las Secretaría/Intervención de la Corporación, con el aprobado de la Alcaldía que acredite que la aportación provincial se ha aplicado al Estado de Ingresos del Presupuesto Municipal correspondiente. El plazo para esta justificación será de tres meses.