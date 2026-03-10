La Diputación de Teruel reparte en bibliotecas un libro con historias de mujeres inspiradoras con motivo del 8M

“Cuentos De Buenas Noches Para Niñas Rebeldes” Recoge Cien Historias De Mujeres Extraordinarias E Inspiradoras Y La Actividad Se Suma A Todas Las Que Se Han Realizado En El Marco De La Celebración Del Día Internacional De La Mujer - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) está distribuyendo ejemplares del libro 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes' en las bibliotecas de la red provincial y en las salas de lectura de la provincia con el objetivo de promover referentes femeninos entre la población infantil y juvenil. La iniciativa se enmarca en las actividades organizadas por la institución con motivo del Día Internacional de las Mujeres, celebrado el pasado 8 de marzo.

La acción, impulsada por el servicio de Igualdad de la DPT, permitirá que las cincuenta bibliotecas integradas en la red provincial y las trece salas de lectura existentes en la provincia incorporen a sus fondos esta obra que recoge más de cien historias protagonizadas por mujeres que han destacado en distintos ámbitos de la historia, la cultura, la ciencia, el deporte o la política.

La diputada delegada del área, Beatriz Redón, ha destacado que la institución provincial trabaja durante todo el año en la promoción de la igualdad de género mediante actividades dirigidas a personas de todas las edades y repartidas por las diez comarcas turolenses. En este contexto se desarrollan iniciativas como exposiciones itinerantes, programas educativos o proyectos destinados a visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos.

Entre estas acciones se encuentran las actividades vinculadas al proyecto Pioneras, las iniciativas organizadas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o los actos institucionales del 8 de marzo, que en la provincia se celebran de forma conjunta entre diferentes instituciones con la lectura de un manifiesto común.

A estas propuestas se suma ahora esta colaboración con la red provincial de bibliotecas, con la que la Diputación busca acercar a los municipios historias inspiradoras que sirvan como referente para las nuevas generaciones.

Redón ha señalado que el objetivo de la iniciativa es que estas historias "sirvan como inspiración a las niñas de nuestra provincia, para que puedan imaginar su futuro sin limitaciones y sientan que pueden alcanzar cualquier meta desde cualquier punto del territorio".

"Queremos despertar en ellas ese espíritu rebelde que les impulse a romper techos de cristal, moldes y estereotipos sociales", ha explicado la diputada, quien ha subrayado que este tipo de iniciativas contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria.

El libro elegido para esta acción, 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes', propone una forma diferente de acercarse a las biografías de mujeres relevantes. En lugar de ofrecer una obra enciclopédica o una recopilación de datos históricos, presenta relatos breves inspirados en las vidas de cien mujeres que han dejado huella en distintos campos.

La obra está escrita por Elena Favilli e ilustrada por Francesca Cavallo, fundadora de la empresa Undercats, cuyo objetivo es promover la diversidad en los contenidos infantiles. Ambas autoras han sido reconocidas en distintas ocasiones por el diario estadounidense The New York Times.

Entre las protagonistas de las historias que recoge el libro figuran personalidades de épocas y ámbitos muy diversos, como la tenista Serena Williams, la pintora Frida Kahlo, la activista climática Greta Thunberg, la reina Cleopatra, la escritora Jane Austen, la primatóloga Jane Goodall, la científica Marie Curie o la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.

También aparecen figuras históricas como Hipatia de Alejandría o referentes del ámbito artístico y cultural como la soprano María Callas o la pedagoga María Montessori. En el ámbito deportivo, el libro incluye igualmente a figuras contemporáneas como la futbolista española Jenni Hermoso.

Desde el área de Bibliotecas de la Diputación se ha contactado previamente con todos los centros que forman parte de la red provincial para ofrecerles la posibilidad de incorporar este título a sus colecciones. En función del material con el que ya contaba cada biblioteca, se les ha ofrecido la opción de elegir entre distintas ediciones del libro.

Una vez formalizadas las solicitudes, el área de Bienestar Social de la institución provincial se encarga de hacer llegar los ejemplares a los diferentes municipios para que pasen a formar parte del catálogo de sus bibliotecas y puedan ser consultados o prestados a los usuarios.

Con esta iniciativa, la institución provincial busca reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de acceso a la cultura, el conocimiento y la educación en valores, al tiempo que promueve la igualdad de oportunidades y la visibilización del papel de las mujeres en la historia y en la sociedad actual.