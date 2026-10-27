La Diputación de Zaragoza concede 800.000 euros en ayudas a 15 residencias y centros de día municipales - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 municipios de la provincia de Zaragoza se van a ver beneficiados por el plan de residencias y centros de día de la Diputación de Zaragoza, que ha distribuido ayudas por valor de 800.000 euros.

Las subvenciones van dirigidas a ayuntamientos titulares de estas instalaciones de gestión municipal directa y financian tanto inversiones como gasto corriente.

La diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha destacado que las residencias y los centros de día municipales son recursos fundamentales, especialmente en los pueblos, porque permiten que las personas mayores reciban la atención que necesitan sin tener que alejarse de su entorno y de sus familias" y con este plan "queremos ayudar a los municipios a mejorar sus instalaciones, renovar equipamientos y atender las necesidades de sus residencias y centros de día".

Por otro lado, la diputada provincial ha asegurado que las personas mayores merecen vivir esta etapa de su vida "con dignidad, autonomía y los mejores cuidados posibles" y por eso ha considerado importante "invertir en unos servicios cercanos, accesibles y adaptados a sus necesidades.

Las residencias y los centros de día no solo ofrecen atención y cuidados, sino que también contribuyen a combatir la soledad y a mejorar la calidad de vida de las personas mayores", ha concluido.

Han podido acogerse a esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia, excluida la capital, titulares de residencias y centros de día que sean objeto de gestión pública directa, por tanto aquellos centros de titularidad municipal gestionados de forma pública y directa por los ayuntamientos.

El plan de ayudas a residencias y centros de día municipales de la Diputación de Zaragoza contempla dos líneas de subvenciones: la destinada a financiar el gasto corriente y la destinada a la inversión. El presupuesto para la presente convocatoria se distribuye a partes iguales entre ambas líneas.

DESGLOSE

Ayudas concedidas Las subvenciones este año han sido para el Ayuntamiento de Alfajarín, un total de 35.000 euros para sustitución de ventanas de las habitaciones; Ayuntamiento de Añón de Moncayo, un total de 58.983 euros, 30.800 para gasto corriente y 28.183 para equipamiento, acondicionamiento y mejora de las instalaciones; Ayuntamiento de Asín, un total de 59.000 euros, 24.000 para gasto corriente y 35.000 para reposición de mobiliario; Ayuntamiento de Biota, un total de 59.000 euros, 53.720 para gasto corriente y 5.279 para actuaciones varias de acondicionamiento y mejora de las instalaciones.

Al Ayuntamiento de Calatayud le corresponden un total de 59.000 euros, 28.500 para gasto corriente y 30.500 para la modernización y mejora de la accesibilidad, seguridad, habitabilidad y cónfort; y al Ayuntamiento de Daroca, un total de 59.000 euros, 24.000 para gasto corriente y 35.000 para la climatización parcial.

Además, han recibido subvenciones el Ayuntamiento de Fabara, un total de 59.000 euros, 30.000 para gasto corriente y 29.000 para adquisición de equipamiento destinado al funcionamiento del centro de día; Ayuntamiento de La Muela, un total de 59.000 euros, 37.800 para gasto corriente y 21.200 para la mejora del equipamiento de la residencia; y el Ayuntamiento de Magallón, un total de 58.900 euros, 24.394 para gasto corriente y 34.605 para la mejora de la climatización, actualización de la instalación del agua caliente sanitaria y mejora del sistema de prevención contra incendios.

Al Ayuntamiento de Orés le llegarán un total de 59.000 euros, 24.000 para gasto corriente y 35.000 para reposición de mobiliario; Ayuntamiento de Tobed, un total de 44.900 euros para gasto corriente; y Ayuntamiento de Torres de Berrellén, un total de 35.000 euros para la mejora del equipamiento y obras de eficiencia energética.

Para el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego habrá un total de 59.000 euros, 24.000 para gasto corriente y 35.000 para la renovación parcial de las zonas exteriores; y Ayuntamiento de Zuera, un total de 23.966 euros, 13.800 para gasto corriente y 10.166 para la renovación del aire acondicionado y elementos de las camas articuladas.