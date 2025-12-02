La Diputación de Zaragoza resuelve el plan de incentivación de adquisición de suelo industrial

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha resuelto el Plan para incentivar la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público en municipios de la provincia. En esta convocatoria, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) se han concedido 100.000 euros a la empresa Magapor S.L., única solicitante.

Las ayudas pueden destinarse a la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y/o público y que tenga por finalidad la instalación de nuevas empresas, la ampliación o aumento de superficie del centro empresarial o el traslado de empresas existentes del núcleo urbano al polígono o área industrial.

Estas actuaciones podrán llevarse a cabo*en todos los municipios de la provincia de Zaragoza salvo los de la Comarca Central de Zaragoza, que quedan fuera de la convocatoria por su cercanía con la capital.

La diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol, ha recordado que la Diputación de Zaragoza impulsa iniciativas destinadas a favorecer el desarrollo económico de la provincia, entre ellas planes como este. "Se trata de un programa que busca fomentar el desarrollo económico del medio rural y ampliar, modernizar o crear nuevas áreas industriales. Con ello, se pretende mejorar el atractivo de los municipios y reforzar su capacidad para generar empleo y actividad económica estable", ha destacado.

Al resolver este plan de incentivación, la DPZ, "deja claro su propósito de orientar la aplicación de recursos presupuestarios hacia el fomento de la actividad industrial, por ser esta una fuente de evidentes beneficios sociales, tanto en términos de creación de empleo como de fijación de población y equilibrio territorial. De este modo, la Diputación reafirma su papel como motor del desarrollo económico sostenible en el medio rural zaragozano", ha apostillado.